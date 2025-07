19 ºC DE TEMPERATURA

Saiba quais são os bairros de Salvador que fazem mais frio

Temperaturas mais baixas do ano foram registradas nos últimos dias na capital baiana

Larissa Almeida

Publicado em 16 de julho de 2025 às 05:00

Barro Duro Crédito: Google Street View

O soteropolitano que não tirou o casaco do guarda-roupa nos últimos dias ou é imune ao frio ou não colocou os pés para fora de casa. É que, para os padrões da cidade, não seria exagero dizer que o inverno chegou com força e instaurou uma cópia da baixa estação europeia em plena Baía de Todos os Santos. Como consequência, quem vive em Brotas já está se identificando como morador dos Alpes Brotenses, embora não falte queixa do frio por parte de moradores de outros bairros. Mas, afinal, onde está fazendo mais frio na cidade? >

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os termômetros marcaram as menores temperaturas do ano nas estações meteorológicas de Barro Duro, onde fez 18,9 ºC no dia 10 de julho. Esta foi a menor temperatura registrada em Salvador em todo o ano de 2025 até aqui. >

Na sequência, os bairros que registram outras temperaturas menores foram São Tomé de Paripe, onde fica a estação meteorológica da Base Naval de Aratu, e Valéria, que está situado à margem esquerda da rodovia BR-324. Enquanto o primeiro marcou 19,4 ºC no domingo (13), o segundo chegou aos 19,7 ºC na segunda-feira (14). >

Moradora do bairro de Valéria, a operadora de telemarketing Beatriz Oliveira, 22 anos, conta que, por ter dificuldade em sentir frio, tem conseguido lidar com tranquilidade com a mudança de tempo, tendo como exceção da hora de dormir. “Eu estou conseguindo levar numa boa, não sou de ficar usando casaco. Só que, pela madrugada, realmente fica um tempo bem frio”, admite. >

Sosthenes Macêdo, diretor-geral da Codesal, ressalta que, embora os termômetros indiquem menores temperaturas em determinadas localidades, a sensação de frio depende de fatores para além da condição do ar. É por isso que, apesar dos indícios de maior frio em Barro Duro, não é possível descartar que o morador de Pirajá possa ter precisado de mais agasalho do que um morador daquele bairro. >

“Qualquer temperatura próxima dos 20 ºC na nossa capital, sobretudo por conta da condição térmica no ar e nos ventos, nos dá uma percepção maior do frio. O que posso dizer é que ele está sendo democrático: temos temperaturas baixas em Itapuã, Praia do Flamengo, Ondina, além de Barro Duro, Valéria e o Subúrbio Ferroviário”, afirma. >

Cláudia Valéria, meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), detalha o processo de funcionamento da sensação térmica. “Ela é influenciada pela umidade relativa do ar, que é a quantidade de vapor d’água presente na atmosfera e a intensidade dos ventos. Na Bahia, as menores temperaturas sempre ocorrem no interior do estado, em locais afastados da área litorânea, porque a umidade relativa do ar é menor, ou seja, são locais mais secos. Dentro da capital, o frio está mais relacionado com a velocidade dos ventos”, explica. >

No caso de Itapuã, Praia do Flamengo e toda a faixa litorânea da cidade, Sosthenes analisa que a influência dos ventos úmidos do oceano pode estar contribuindo para sensações térmicas mais baixas. O mesmo ocorre com áreas que têm vasta vegetação, como é o caso de Barro Duro. >

Para a estudante Rayssa Amorim, 23 anos, que mora na Barra, o frio está castigando. “Lembro que nos últimos três anos eu só senti frio quando o dia estava chuvoso. Agora, mesmo nos dias de sol, ainda sinto frio. Quando tento desafiar e sair de shorts, eu levo uma camisa longa e quentinha para me prevenir, e tenho saído sempre de tênis, porque senão meu pé congela”, conta. >

Moradora da Ribeira, a estudante Yasmin Gonzaga, 19 anos, diz que nunca sentiu tanto frio como neste inverno e está sentindo os impactos na saúde. “A mudança de tempo e o frio estão sendo bem ruins por conta das minhas alergias, o que acabou afetando minha rinite e a minha imunidade no geral”, reclama. >

Nos próximos dias, o tempo em Salvador não deve apresentar mudanças drásticas. Nesta quarta-feira (16), a temperatura mínima é de 20 ºC e máxima de 26 ºC. Na quinta-feira (17), mínima de 21 ºC e máxima de 27ºC. Já na sexta, os termômetros podem marcar entre 22 ºC e 25ºC. Há mais de 85% de chance de chuvas em todos esses dias, segundo previsão do Climatempo. >