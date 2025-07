CRIME

Homem é morto a tiros durante a madrugada no Dique do Tororó

Vítima foi encontrada sem sinais vitais pela polícia

Um homem identificado como Igor Gomes Barreto, de 31 anos, foi morto a tiros na região do Dique do Tororó, na madrugada desta quarta-feira (16). Não há detalhes sobre a motivação do crime, mas, segundo informações iniciais, a vítima teria sido alvejada por diversos disparos. >