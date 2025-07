CRIME

Mercado atacadista vira palco de tiros e tentativa de homicídio na Bahia; veja vídeo

Autor do ataque foi identificado e é procurado pela polícia

Wendel de Novais

Publicado em 16 de julho de 2025 às 07:44

Suspeito deu dois disparos no mercado Crédito: Reprodução

Clientes e funcionários de um mercado atacadista em Itamaraju, no sul da Bahia, passaram por momentos de terror na manhã da segunda-feira (14). Isso porque um homem armado entrou no local e tentou executar um dos funcionários. O suspeito, que estava armado, disparou contra o alvo e provocou correria no local. >

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do atacadista Mineirão, onde a vítima trabalha. No vídeo, é possível ver o suspeito disparar duas vezes perto da área do açougue antes de ser imobilizado por um outro funcionário. Os dois entraram em luta corporal e o açougueiro conseguiu tirar a arma da mão do suspeito. >

Nenhum dos tiros, no entanto, atingiram a vítima que, segundo informações iniciais, prestou depoimento e explicou à polícia que o suspeito, identificado pelo prenome de Danilo, também trabalha no local e discutiu com ele por um motivo banal. Depois disso, o homem teria pegado uma arma para matar o alvo. >

O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado pela Delegacia Territorial de Itamaraju (DT), que já tem os indicativos de autoria da tentativa de homicídio. A polícia confirmou que o suspeito efetuou os disparos contra a vítima, em um estabelecimento comercial, mas não a acertou. Diligências são realizadas para localizar o autor do crime. >