COMERIA?

Grávida, Rafa Kalimann tem desejo inusitado e choca Nattan: 'Que coisa estranha'

Cantor demonstrou ânsia de vômito ao ver o lanchinho da companheira

O cantor Nattan se surpreendeu com um desejo inusitado da namorada, Rafa Kalimann. A influenciadora, que está grávida da primeira filha do casal, quis comer um lanchinho com uma combinação não muito comum: um balde de pipoca com dentes de alho inteiros.>

Nos Stories do Instagram, o artista mostrou que atendeu ao pedido da amada, apesar de estranhar a refeição. "Nunca vi. Quem é a pessoa que come uma bacia de pipoca com alho? Olha como ela come", falou Nattan, em choque. Ele ainda exibiu Rafa pegando um dente de alho que estava no meio da pipoca, tirando a casca e o comendo inteiro. "É uma delícia", afirmou a influenciadora. >