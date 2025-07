'EXEMPLO DE EMPATIA'

Após perder a filha, Lexa procura bebê chamada Sofia para doar enxoval: 'Todo amor do mundo'

Cantora explicou que doação será de itens personalizados

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de julho de 2025 às 10:30

Lexa Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Lexa, de 30 anos, anunciou que está à procura de uma bebê chamada Sofia para uma doação. A artista planeja dar itens personalizados que pertenciam à filha, que morreu poucos dias após o nascimento. Ela explicou que a maior parte dos objetos leva o nome da criança - e, por isso, a doação será feita apenas a uma família que tenha dado o mesmo nome à filha.>

"Eu vou postar e apagar assim que encontrar. Conversei com pessoas próximas, mas ainda não encontrei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas e gostaria de entregar com todo amor do mundo para outra neném que esteja para nascer", disse Lexa, nas redes sociais.>

A artista também falou que a maior parte das coisas é para recém-nascido - por isso a procura por uma bebê que ainda irá nascer. A cantora explicou que irá dar peças de vestuário, produtos de higiene e um trocador portátil, todos em ótimo estado. "São roupinhas de excelente qualidade, alguns itens, trocador portátil. Por favor, me envie um direct. Eu doarei só as personalizadas, mas com o coração cheio de alegria", afirmou.>

A atitude da cantora foi bastante elogiada por seguidores. "Que coração lindo, transformar dor em amor é para poucos", comentou uma usuária. "Mesmo passando por tudo o que passou, ainda consegue pensar no próximo. Exemplo de empatia", escreveu outra. "Sofia foi muito amada e agora deixará um pedacinho de luz na vida de outra bebê", afirmou um terceiro.>