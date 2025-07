POLÊMICA

Felipe Simas elogia esposa por deixar carreira para cuidar dos filhos e gera debate na web

Ator afirmou no Encontro que Mariana Uhlmann não vê a decisão como um peso e destacou orgulho da escolha

Felipe Simas, de 32 anos, fez uma homenagem no Encontro desta quarta-feira (16) à esposa, Mariana Uhlmann, 33. Durante a entrevista, o ator destacou a decisão da companheira de deixar a carreira profissional para se dedicar integralmente à criação dos três filhos do casal: Joaquim, de 10 anos, Maria, de 8, e Vicente, de 5.>

“Falo muito com a minha esposa sobre o orgulho que tenho dela também por abrir mão da profissão dela para que a gente pudesse construir uma família unida. A gente percebe que, se um dos dois não abrir mão, a família não tem tanta força quanto poderia ter”, afirmou o ator, ao lado das apresentadoras Talitha Morete e Valéria Almeida.>

Simas ainda frisou que Mariana tomou a decisão de forma consciente. “Quando eu olho para a Mari, eu só consigo me orgulhar dela porque ela teve essa força de vontade. E não é um peso para ela. Se fosse um peso, a gente entraria em um acordo e falaria: ‘Vamos achar uma solução’. Mas, como não é um peso, ela abriu mão de uma profissão para virar mãe integral.”>

A declaração repercutiu nas redes sociais. Enquanto parte do público aplaudiu o posicionamento do ator, outros usuários criticaram o discurso, apontando que a escolha de Mariana reflete uma realidade muito distante da maioria das brasileiras.>

“Que não seja largada futuramente como muitas são! E muitas sabemos que é a maioria, pois moramos no país com o maior índice de mulheres como chefes de família, e isso raramente acontece por opção”, escreveu uma usuária do X (antigo Twitter), que também chamou Mariana de “trouxa”, apesar de desejar sorte ao casal.>