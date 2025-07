POLÊMICA

Dona Ruth ficou com metade do seguro? Seguradora revela bastidores do acordo

MAPFRE rompe o silêncio e confirma que divisão foi homologada com consenso entre as partes

Fernanda Varela

Publicado em 16 de julho de 2025 às 12:57

Dona Ruth Crédito: Reprodução

A MAPFRE, seguradora responsável pela apólice do avião em que Marília Mendonça e outras quatro pessoas morreram em 2021, se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a divisão do seguro entre Dona Ruth, mãe da cantora, e os familiares das demais vítimas. A empresa confirmou, por meio de nota, que o acordo foi feito com consenso entre todos os envolvidos e homologado judicialmente.>

A informação surge em meio às acusações de que Dona Ruth teria exigido 50% do valor total do seguro, estimado em 1 milhão de dólares. Segundo os familiares das vítimas, essa decisão deixou apenas 10% para cada uma das outras cinco famílias. Dona Ruth nega ter discutido valores com os envolvidos e afirma que sugeriu uma divisão igualitária.>

A seguradora declarou que o acordo foi feito “com base em critérios técnicos” e que não houve imposição unilateral. “A MAPFRE informa que cumpriu integralmente o acordo homologado judicialmente, construído em consenso entre as partes e com base em critérios técnicos”, diz o comunicado enviado ao portal Splash, do UOL. A empresa, no entanto, não comentou os valores nem os detalhes específicos da partilha, alegando sigilo judicial.>

A discussão ganhou força após uma viúva de uma das vítimas divulgar um áudio de 2022, em que implora por uma divisão mais justa do seguro. Em entrevista ao Fantástico, Dona Ruth negou que tenha feito exigências e se defendeu das acusações: “Eu não conversei com ninguém sobre dinheiro”.>