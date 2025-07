POLÊMICA

Áudio enviado para Dona Ruth sobre seguro de vida contradiz versão contada no 'Fantástico'

No áudio, a viúva do produtor Henrique Bahia suplica à Ruth por uma divisão igualitária dos seguros dos mortos no avião

Elis Freire

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:58

No Fantástico, Dona Ruth desabafou após perder a guarda do neto Léo e negou acusações sobre seguros da aeronave Crédito: Reprodução/TV Globo

Um áudio de uma conversa entre Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e Fernanda Costa, viúva do produtor Henrique Bahia que morreu na aeronave com a cantora, expôs contradições da versão contada por Ruth ao "Fantástico" neste domingo (13). Na mensagem, a mulher chora e suplica à empresária que o seguro do acidente de avião seja dividido em partes iguais. O áudio foi divulgado pela apresentadora Gaby Cabrini, do Fofocalizando, programa do SBT.>

Segundo reportagem exclusiva de Feltrin, endossada pelo pai de Henrique Bahia, menos de 24h após o acidente que matou Marília Mendonça e outras 5 pessoas, Dona Ruth teria procurado a seguradora e sugerido ficar com metade da quantia que caberia às demais vítimas. A apólice previa o pagamento de US$ 1 milhão, com US$ 200 mil para cada um dos cinco ocupantes do voo. No entanto, a empresária teria solicitado US$ 100 mil da parte das outras quatro famílias, totalizando US$ 500 mil a mais em seu favor.>

Cinco vítimas da queda tinham direitos ao valores oferecidos pela empresa que alugou o bimotor: Marília Mendonça, o piloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarciso Pessoa Viana, o tio e assessor de Marília, Abiceli Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Bahia. >

O que Ruth disse ao Fantástico?

Dona Ruth e seu advogado negaram ao programa da Globo que teria sido iniciativa de Ruth pedir a maior parte do valor dos seguros de vida. De acordo com advogado de Ruth, a minuta com a divisão já veio da empresa de táxi aéreo, que disse ainda que valor inicial para o filho de Marília foi reduzido para transferir uma parte para a filha do piloto.>

Uma advogada especializada em Direito de Família e Sucessões explicou que indenizações podem variar de acordo com as “condições particulares de cada uma das vítimas”, como o tempo de vida que ainda teriam e a capacidade de aferir rendas, sem que isso signifique que uma vida vale mais que outra.>

O que diz o áudio enviado para Ruth?

No áudio, exibido no "Fofocalizando" desta segunda-feira (14), a viúva de Henrique Bahia, Fernanda Costa, fala: “Ruth, está boa? Desculpe estar te incomodando de novo, mas daquela outra vez a gente tentou conversar e acabou que não deu. Ô, Ruth, eu soube que o pessoal da Mapfre, que é a seguradora do avião, está com o dinheiro pronto para poder pagar a qualquer momento a indenização do avião. Só que o que está pegando é que um dos advogados de um dos pilotos não está aceitando que vocês recebam 50%, sabe? E o restante dividir entre os quatro”, disse.>