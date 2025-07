FAMOSOS

Bia de 'A Viagem' revela agressões nas ruas por causa de personagem: 'Apanhei várias vezes'

Atriz relembrou rejeição do público à personagem Bia na novela espírita da TV Globo

Fernanda Rodrigues, atualmente com 45 anos, voltou à cena com a reprise da novela A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. Na trama de 1994, ela interpretou Bia, filha do vilão Ismael (Jonas Bloch) e de Estela (Lucinha Lins). Apesar de sua pouca idade na época, apenas 14 anos, a atriz vivenciou de forma intensa as consequências da forte rejeição do público à personagem rebelde. >