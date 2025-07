CONFUSÃO!

‘Toca um mambo’: No fim do poço, Heleninha arruma confusão com DJ em Vale Tudo

Cena que já rendeu diversos memes na versão de 1988, promete atrair olhares de outros personagens na nova versão

Publicado em 14 de julho de 2025 às 20:38

Heleninha vai causar confusão em cena Crédito: Reprodução | TV Globo

Entre uma das muitas cenas icônicas de Vale Tudo está a do ‘mambo’. Se não lembrar, vamos refrescar sua memória noveleiro.

Na primeira versão de Vale Tudo, de 1988, Heleninha, interpretada na época por Renata Sorrah, está numa boate com William, na época Dennis Carvalho, esposo de Heleninha e pai de Tiago, que era interpretado por Fábio Villa Verde.>

Com problemas relacionados ao alcoolismo, Heleninha está bêbada e pede para que o DJ toque um “mambo bem caliente”, aos berros e começa a dançar, convidando William para se jogar na pista. “Vamos William”, diz Heleninha na icônica cena. >

O momento está prestes a acontecer nos próximos capítulos de Vale Tudo, que reserva fortes emoções. A instabilidade emocional de Heleninha (Paolla Oliveira) atingirá um ponto alto, quando ela descobrir que Raquel (Taís Araújo) contratou Bartolomeu (Luís Melo), pai de seu esposo, Ivan (Renato Góes), para trabalhar na Paladar, a artista terá um surto, vai beber muito e para numa balada, onde arrumará a maior confusão com o DJ.>

Heleninha vai virar atração ao subir ao palco reclamar da escolha musical feita pelo DJ. “To achando essa música meio caída, vocês não estão, não? Vamos animar galera! Toca um mambo, DJ!”, gritará.>

A cena com Renata Sorrah na primeira versão da novela já rendeu memes sobre diversas situações nas redes sociais. Na versão atual, Heleninha não será atendida pelo DJ e continuará: “Que inferno isso. Uma vida pedindo pra trocar um mambo, ninguém toca um mambo!”.>

A situação promete atrair os olhares de César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro), que acompanharão tudo e ainda vão gravar a situação.>