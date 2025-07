NOVELA

Vale Tudo: Tiago toma atitude extrema e começa a beber para punir Heleninha após recaídas com álcool

Filho de Heleninha quer que a mãe sinta na pele os efeitos da dependência

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Tiago (Pedro Waddington) vai tomar uma atitude extrema ao ver a mãe, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira), mergulhar mais uma vez no álcool. Cansado das recaídas e da instabilidade emocional da artista plástica, ele decidirá beber para que ela entenda o que ele sente. “Quero que você sinta na pele o que eu passo todo dia”, dirá o rapaz, revoltado.>

A decisão vem após um episódio traumático. Heleninha, casada com Ivan (Renato Góes), ficará descontrolada ao descobrir que o marido e Raquel (Taís Araujo) jantaram juntos no apartamento dos pais dele. O encontro acontecerá por acaso, já que Raquel estará comemorando a contratação de Bartolomeu (Luís Melo), pai de Ivan, como novo assessor de comunicação da Paladar.>

Ao rastrear o celular de Ivan e dar de cara com a rival no local, Heleninha não conterá o ciúmes. O abalo emocional será o estopim para mais uma recaída. Sozinha, ela sairá pelas ruas do Rio com uma garrafa de uísque, até adormecer, completamente embriagada, numa calçada. Desesperados, Ivan e Tiago farão uma busca até localizarem a artista desacordada no meio da rua.>