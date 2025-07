INFLUENCER

Cristian Bell anuncia que vai ser pai pela segunda vez; veja vídeo

Novidade foi divulgada neste domingo (13)

No vídeo, Cristian aparece ao lado da esteticista Ana Carla, e da filha Sophia, fruto do relacionamento com a blogueira Camillinha Nascimento. O casal mostrou a primeira ultrassom do bebê e entregou uma plaquinha de “promovida à irmã mais velha” para Sophia.>