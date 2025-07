SEDENTARISMO

Filho com rotina sedentária? A responsabilidade pode ser sua, revela estudo científico

Sedentarismo precoce pode gerar doenças físicas e emocionais

A relação entre o comportamento dos filhos e os hábitos dos pais vai muito além da alimentação e da forma como as crianças lidam com emoções. >

Utilizando uma abordagem mais objetiva, os pesquisadores equiparam tanto os pais quanto os filhos com acelerômetros — dispositivos capazes de medir com precisão os níveis de movimento ao longo do dia. Foram analisados dados de 182 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, junto com seus respectivos responsáveis. >