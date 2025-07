OPORTUNIDADE

Concursos públicos têm mais de 37 mil vagas com salários de até R$ 32,3 mil; confira

Salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo da Rede Sarah

Millena Marques

Publicado em 13 de julho de 2025 às 12:30

Unidade da rede SARAH em Salvador Crédito: Reprodução/Rede SARAH

Dezenas de concursos públicos oferecem 37.444 vagas em todo o país, com salários que chegam até R$ 32,3 mil. Os cargos são para candidatos do ensino fundamental ao nível superior. O salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo da Rede Sarah. Vagas são para prefeituras, instituições de ensino, tribunais de Justiça, câmaras municipais, Força Aérea Brasileira (FAB), conselhos estaduais, polícias e mais. Confira abaixo: >

Oportunidades

Rede Sarah - Vagas: 23 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 6.148,89 até R$ 32.348,41 / Inscrições: até 27/7 >

Prefeitura de Araras (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.092,60 até R$ 22.869,34 / Inscrições: até 17/7 >

MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) - Vagas: 40 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.505,36 / Inscrições: até 10/8 >

Sefaz-SE (Secretaria da Fazenda de Sergipe) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.541,47 / Inscrições: de 31/7 até 20/8 >

TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 45 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 9.801,07 até R$ 20.572,72 / Inscrições: até 20/8 >

Prefeitura de Iaras (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.548 até R$ 12.262,95 / Inscrições: até 15/8 / Mais informações aqui>

PM-AP (Polícia Militar do Amapá) - Vagas: 240 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.375,37 / Inscrições: de 14/7 até 21/8 >

CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária)/DF - Vagas: 181 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 5.871,54 até R$ 11.031,91 / Inscrições: até 13/7 >

Prefeitura de Hortolândia (SP) - Vagas: 36 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.836,26 até R$ 19.952,32 / Inscrições: até 21/7 >

Governo Federal / Concurso Nacional Unificado - Vagas: 3.652 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.559,66 até R$ 16.413,35 / Inscrições: até 20/7 >

IF Sertão-PE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano) - Vagas: 75 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 14/7 >

Codeca (Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul)/RS - Vagas: 72 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 826,81 até R$ 12.903 / Inscrições: até 16/7 >

Prefeitura de Bebedouro (SP) - Vagas: 313 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.663,13 / Inscrições: até 12/8 >

TJ-PA (Tribunal de Justiça do Pará) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.815,76 até R$ 15.021,89 / Inscrições: até 22/7>

Câmara do Rio de Janeiro - Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.206,07 até R$ 14.966,23 / Inscrições: até 31/7 >

ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) - Vagas: 110 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.577,18 até R$ 14.192,64 / Inscrições: até 8/8 >

Prohab-São Carlos (Progresso e Habitação de São Carlos)/SP - Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.458 até R$ 13.908,56 / Inscrições: até 16/7>

Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 62 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.007,93 até R$ 13.646 / Inscrições: até 30/7>

Unesp (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho")/SP - Vagas: 96 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.258,11 até R$ 12.456,12 / Inscrições: até 5/8>

SAAE-Capivari (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari)/SP - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.179,44 até R$ 12.309,50 / Inscrições: até 15/7 >