EM SANTA CATARINA

Prefeitura anuncia concurso público com salários de até R$ 29,5 mil

Remunerações começam a partir de R$ 1.987,55

Millena Marques

Publicado em 11 de julho de 2025 às 11:56

Concurso Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A Prefeitura Municipal de Guaraciaba, em Santa Catarina, abriu um processo seletivo para formar cadastro reserva em cargos com salários de até R$ 29.544,61. As vagas são para candidatos do ensino fundamental até o nível superior. >

As remunerações, que começam a partir de R$ 1.987,55, são para jornadas de 30 a 40 horas semanais, a depender da função. >

As inscrições começaram no dia 8 de julho e vão até 6 de agosto. As taxas variam de R$ 50 a R$ 80, de acordo com o cargo escolhido. Candidatos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo e doadores de medula óssea têm direito podem solicitar isenção. Receba mias informações de emprego aqui. >