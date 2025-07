OPORTUNIDADE

Operador, analista e mais: saiba quais são as vagas de emprego da BYD em Camaçari

Montadora de carros chinesa está com 508 vagas abertas

As vagas estão disponíveis na plataforma SineBahia e no Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), de Camaçari. As oportunidades também podem ser acessadas a partir da plataforma digital Gupy. >

Para concorrer às vagas de emprego por meio do SineBahia, os interessados deverão comparecer à Casa do Trabalhador, em Salvador, que funciona na estação Pituaçu do metrô. Já para o CIAT de Camaçari, os candidatos devem se dirigir à sede da instituição na rua Costa Pinto, ao lado do Centro Comercial. Em ambos os lugares, deverão apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho (física ou digital), certificados dos cursos exigidos para a vaga de interesse e comprovante de residência para a realização do cadastramento.>