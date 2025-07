OPORTUNIDADE

Construtora Tenda oferece 37 vagas de emprego em Salvador; veja

Confira as oportunidades de vagas na capital baiana

A Construtora Tenda está com 37 vagas abertas no estado da Bahia. As oportunidades são para os cargueiros de armador (4), montador (8), ceramista (4), pedreiro (3), eletricista (6), encanador (3) e pintor (9). Todas elas são presenciais. Interessados devem enviar currículo para a empresa. Veja abaixo o passo a passo. >

Interessados devem enviar currículo para o endereço de e-mail [email protected] . O e-mail deve conter no título o nome do candidato e o cargo pretendido. A Tenda vai avaliar os currículos que forem enviados até a próxima quarta-feira (9). >

A empresa é uma das principais construtoras do Brasil e atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. >