Salário de até R$ 10 mil: prefeitura abre inscrições de concurso público

Candidaturas podem ser realizadas até dia 31 de julho

A prefeitura do Rio de Janeiro abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de preencher 45 vagas para a Procuradoria-Geral no município, para a Câmara de Vereadores e para a Procuradoria-Geral da Casa, bem como formar cadastro de reserva para todos os cargos. A remuneração chega a R$ 10.206,07, com benefícios de até R$ 5 mil. As vagas são para nível superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 31 de julho. As provas objetivas e redacionais serão aplicadas no dia 14 de setembro.>