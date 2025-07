OPORTUNIDADE

Anac oferece 70 vagas com salários iniciais de R$ 8 mil no CNU

Inscrições vão de 2 a 20 de julho, e custam R$ 70.

Publicado em 3 de julho de 2025 às 08:54

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ofertará 70 vagas na 2ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O edital do certame, publicado na segunda-feira (30), inclui oportunidades para o cargo de Técnico em Regulação de Aviação Civil dentro do bloco 9 (regulação - nível intermediário). As inscrições vão de 2 a 20 de julho, e custam R$ 70. >

O salário inicial da carreira publicado no edital é de R$ 8.053,32 para 40 horas semanais, com a possibilidade de lotação no estado de São Paulo (capital ou São José dos Campos), ou em Brasília, Distrito Federal. Os candidatos e candidatas poderão concorrer às seguintes especialidades: >

Especialidade geral: 25 vagas (exige apenas nível médio); >

Especialidade manutenção aeronáutica: 30 vagas (exige curso técnico); >

Especialidade padrões operacionais: 8 vagas (exige nível médio e licença de despachante operacional de voo); >

Especialidade segurança em voo: 7 vagas (exige nível médio e licença de comissário de voo). >