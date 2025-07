ENEM DOS CONCURSOS

Veja quais os 10 cargos com maiores salários da 2ª edição do CNU

Inscrições começaram nesta quarta-feira (2) e vão até o dia 20 de julho

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de julho de 2025 às 10:43

Detalhes sobre o CNU Crédito: Divulgação

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) começaram nesta quarta-feira (2) e vão até as 23h59 minutos de 20 de julho, horário oficial de Brasília. Ao todo, o CNU 2025 vai selecionar 3.652 candidatos para 32 órgãos da administração pública federal. São 3.144 vagas de nível superior, incluindo 1.172 para preenchimento a curto prazo e 508 de nível intermediário. >

Do total das 3.652 vagas, 135 são para a Região Norte, 165 para o Nordeste, 814 para o Sudeste, 54 para o Sul e 4 para o Centro-Oeste (exceto o Distrito Federal, que concentra 2.089 vagas por abrigar a maior parte dos órgãos federais). Outras 391 vagas serão para diferentes regiões, de acordo com o interesse da administração pública federal. >

Além do local de trabalho, outro aspecto que vai pesar bastante na escolha é a remuneração. O CNU oferece salários iniciais que variam de R$ 4 mil a R$ 17 mil. O maior salário inicial está fixado em R$ 17,7 mil. Já o valor mais baixo de salário relacionado ao concurso é R$ 4,8 mil e corresponde a cinco opções de cargos. São eles: Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia e Técnico em Atividades Médico-Hospitalares.>

No total, são três cargos com essa remuneração: Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural; Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural; e Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual.>

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso. A taxa de inscrição única é de R$ 70, para todos os 3.652 cargos de nível superior e nível médio. A Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser paga até 21 de julho, por meio de Pix, com a leitura do QR Code disponível no próprio documento. >

Há ainda as opções de pagamento online pela plataforma PagTesouro, gerida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nessa ferramenta digital, os pagamentos podem ser feitos por meio de Pix, boleto bancário, cartão de crédito ou saldo em carteira digital. Outra forma é presencialmente, em qualquer agência bancária, casa lotérica e unidades dos Correios. A inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento até a data do vencimento.>

As provas de todos os nove blocos temáticos serão aplicadas em 228 cidades, nos mesmos dias e horários:. A primeira etapa, que compreende uma prova objetiva, será realizada no dia 5 de outubro de 2025, das 13h às 16h30. Já a segunda etapa, quando vai ocorrer a prova discursiva, será em 7 de dezembro de 2025, das 13h às 15h. Só participam dessa etapa os aprovados na primeira.>

Veja os 10 cargos com as melhores remunerações:>