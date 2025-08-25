Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:30
A Prefeitura de Xangri-lá, no interior do Rio Grande do Sul, abriu uma grande oportunidade para profissionais que sonham com vencimentos mensais de quase R$ 10 mil. Isso porque a gestão lançou um concurso público com 70 vagas, sendo mais de 20 delas com remuneração inicial de R$ 9.486,35.
Entre as especialidades que vão ter o salário mais alto do concurso, estão arquiteto, assistente social, biólogo, enfermeiro, engenheiro civil e médico. Para todas, a jornada de trabalho estipulada é de 40 horas semanais. Veja na galeria abaixo todas as especialidades que têm vagas abertas no certame:
Concurso da Prefeitura de Xangri-lá
Quem estiver interessado no concurso, vai poder se inscrever pelo site Fundatec, que vai organizar a prova, entre os dias 28 de agosto e 22 de setembro. As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 150,00 para os candidatos das vagas de níveis médio e técnico e R$ 200,00 para as vagas de nível superior.
É possível, no entanto, solicitar taxa de isenção. As datas das provas objetivas foram definidas para os dias 18 e 19 de outubro. Para mais informações, é possível acessar o site da Fundatec e baixar o edital divulgado para o certame.