Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Vagas são para níveis médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de Xangri-lá Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Xangri-lá, no interior do Rio Grande do Sul, abriu uma grande oportunidade para profissionais que sonham com vencimentos mensais de quase R$ 10 mil. Isso porque a gestão lançou um concurso público com 70 vagas, sendo mais de 20 delas com remuneração inicial de R$ 9.486,35.

Entre as especialidades que vão ter o salário mais alto do concurso, estão arquiteto, assistente social, biólogo, enfermeiro, engenheiro civil e médico. Para todas, a jornada de trabalho estipulada é de 40 horas semanais. Veja na galeria abaixo todas as especialidades que têm vagas abertas no certame:

Quem estiver interessado no concurso, vai poder se inscrever pelo site Fundatec, que vai organizar a prova, entre os dias 28 de agosto e 22 de setembro. As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 150,00 para os candidatos das vagas de níveis médio e técnico e R$ 200,00 para as vagas de nível superior.

É possível, no entanto, solicitar taxa de isenção. As datas das provas objetivas foram definidas para os dias 18 e 19 de outubro. Para mais informações, é possível acessar o site da Fundatec e baixar o edital divulgado para o certame.

