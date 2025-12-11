EMPREGOS E SOLUÇÕES

Final de ano pode ser a chance de você encontrar o seu novo emprego

Mercado segue aquecido e especialista em recrutamento explica como transformar vagas temporárias em oportunidades de carreira

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:15

A consultoria comandada por Rafaela e sócia Bárbara Caldas atua com recrutamento, seleção, treinamento e orientação de carreira Crédito: DIVULGAÇÃO

O fim do ano tradicionalmente aquece o mercado de trabalho, e 2025 não foge à regra. Com o aumento da demanda no comércio, na indústria, na logística e nos serviços, empresas em todo o país abrem centenas de vagas temporárias para atender ao movimento intenso típico desse período. Para quem está desempregado, esse pode ser exatamente o momento de retomar a carreira.

O cenário geral também é favorável. Segundo a PNAD Contínua do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em outubro, mantendo um dos níveis mais baixos desde 2012. Na Bahia, o índice ficou em 8,5%, o menor da série histórica recente, embora ainda acima da média nacional.

“O mercado está reagindo melhor do que muita gente imagina. Há oportunidades surgindo em diversos setores, especialmente neste último trimestre”, afirma Rafaela Regis, especialista em recrutamento e sócia da ATRATIVARH, consultoria baiana focada em seleção, desenvolvimento profissional e estratégias de carreira.

Vaga temporária pode virar emprego fixo

O que muitos profissionais ainda desconhecem é que as contratações temporárias funcionam hoje como uma espécie de processo seletivo ampliado. Empresas usam esses meses para testar desempenho, avaliar comportamento e identificar talentos que poderão ser efetivados no início do ano seguinte.

“Temporário não significa instável. Pelo contrário: para muitas empresas, é uma forma de observar, em tempo real, quem entrega resultado, quem tem atitude e quem se adapta rápido. Esses profissionais saem na frente quando a temporada vira e chegam as vagas permanentes”, explica a empresária.

Segundo a especialista, características simples fazem enorme diferença: assiduidade, responsabilidade, boa comunicação, organização e vontade genuína de aprender. “O básico nunca sai de moda. Em um mercado tão competitivo, quem demonstra postura profissional desde o primeiro dia raramente passa despercebido”, diz.

Como aumentar suas chances de contratação

Rafaela destaca que o final do ano é “um ponto de virada” para quem está buscando trabalho. E lista estratégias práticas para quem quer aproveitar o momento envolve tópicos como encarar a vaga temporária como oportunidade real, atualizar o currículo e perfis profissionais, fazer cursos rápidos e estratégicos, se preparar para entrevistas e construir conexões.

"Torne visíveis suas habilidades, resultados e interesses. Um currículo estruturado e um perfil ativo no LinkedIn já fazem você pular etapas. Também busque se aperfeiçoar com cursos em atendimentos, logística, vendas e ferramentas digitais aumentam a empregabilidade de forma imediata", ensina.

“Pesquise sobre a empresa, sobre o setor e treine respostas. Demonstração de preparo conta muito. E mais: networking não é uma fórmula de mágica, mas abre portas que muitas vezes não aparecem nos sites de vagas", acrescenta.

O papel da ATRATIVARH

A consultoria comandada por Rafaela e sócia Bárbara Caldas atua com recrutamento, seleção, treinamento e orientação de carreira, conectando profissionais às empresas e ajudando organizações a encontrarem talentos alinhados aos seus valores.

“Na ATRATIVARH, acompanhamos de perto tanto empresas quanto candidatos. Auxiliamos profissionais a organizarem sua trajetória, entenderem suas competências e se posicionarem melhor para as oportunidades. Nosso trabalho é mostrar caminhos concretos para quem está começando ou recomeçando”, pontua Rafaela.

Ela reforça que, para muitos profissionais, dezembro e janeiro não são meses de pausa, mas sim um verdadeiro recomeço. “Cada oportunidade conta — e, muitas vezes, é no final do ano que surge a chance que a pessoa esperou por muito tempo. O importante é estar preparado quando ela chegar", conclui a empresária.