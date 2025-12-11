EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sesc oferece Ensino Médio a distância com duas opções de qualificação profissional

Assistente de Marketing e Vendas é a nova habilitação do curso, que está com inscrições abertas em 16 estados

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:23

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 3 de dezembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026 Crédito: Divulgação

O Sesc EAD EJA, curso que oferece a jovens e adultos formação gratuita no Ensino Médio integrado a qualificação profissional, amplia sua área de atuação com uma nova habilitação. Além de Produção Cultural, a partir de 2026 os candidatos poderão optar pela modalidade Assistente de Marketing e Vendas. São mais de 1000 vagas disponíveis em 16 estados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 3 de dezembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026 pelo site www.sesc.com.br. O início das aulas está previsto para 2 de março de 2026.

“O objetivo do Sesc EAD EJA é apoiar os jovens e adultos no seu processo de transformação por meio do estudo. Com a nova habilitação profissional, queremos ampliar as possibilidades dos alunos de acesso ao mercado de trabalho. A qualificação em assistente de marketing e vendas estimula o olhar empreendedor e a criatividade como meios de geração de trabalho e renda, com atuação em diferentes contextos organizacionais e comunitários”, explica Érlei Jose de Araújo, Diretor de Programas Sociais (interino) do Departamento Nacional do Sesc.

Podem participar da seleção candidatos com 18 anos ou mais, com Ensino Fundamental completo e residentes nos estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O curso tem duração de três semestres, sendo composto por conteúdo das áreas do conhecimento e da qualificação profissional disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem e encontros semanais presenciais obrigatórios nos polos em cada estado. Na mediação do conteúdo virtual são utilizados recursos como videoaulas, quizzes, questionários, ilustrações, webconferências, podcast, entre outros.

Ao final, os alunos recebem certificado de conclusão do Ensino Médio com a qualificação profissional escolhida. O projeto é realizado em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso.

Serviço | Sesc EAD EJA

Ensino Médio a distância com qualificação profissional em Produção Cultural e Assistente de Marketing e Vendas

Pré-inscrições: 3/12/2025 a 28/01/2026

Onde se inscrever: www.sesc.com.br

Início das aulas: 02/03/2026