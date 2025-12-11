EMPREGOS E SOLUÇÕES

Santander oferece bolsas para lideranças femininas na nova edição do SW50

A 16ª edição oferecerá uma formação presencial exclusiva para 50 mulheres líderes, ministrada pela London School of Economics and Political Science (LSE)

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:09

A iniciativa é voltada a mulheres em posições de liderança que desejam refletir sobre seu papel, desenvolver suas habilidades de gestão Crédito: Divulgação

O Banco Santander lança uma nova edição do Santander W50 (SW50), programa de liderança feminina que busca identificar e fortalecer o talento das melhores executivas do mundo. A iniciativa é voltada a mulheres em posições de liderança que desejam refletir sobre seu papel, desenvolver suas habilidades de gestão e ampliar seu impacto nas organizações e na sociedade. São elegíveis mulheres de todas as idades que tenham inglês avançado e ocupem posições de alta gestão, cargos de C-level ou que fazem parte de conselhos de administração. As interessadas podem se inscrever até 7 de janeiro, por meio da Santander Open Academy

Para isso, o Santander organizou nove edições locais na Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, México, Portugal, Reino Unido e Uruguai, das quais serão selecionadas 50 finalistas nacionais por país. Essas executivas poderão se inscrever na convocatória global do SW50 e concorrer para ser reconhecidas como uma das 50 líderes internacionais desta edição.

"No Banco Santander, acreditamos que a liderança feminina é uma força essencial para transformar as organizações e a sociedade. Com o Santander W50 queremos continuar promovendo e dando visibilidade ao talento de mulheres que inspiram, conectam e geram impacto com propósito em seu ambiente. Fazemos isso lado a lado com instituições tão prestigiosas como a LSE, oferecendo experiências de treinamento únicas e transformadoras", explicou Victoria Zuasti, diretora de programas globais, bolsas de estudo e conteúdo do Santander Open Academy.

A escolha das 50 vencedoras de cada país será feita por uma equipe de especialistas que avaliará a trajetória profissional das candidatas, sua motivação e o impacto dentro do mercado que atua. As selecionadas passarão a integrar a comunidade internacional SW50, terão acesso exclusivo a um curso online sobre liderança feminina da LSE e a oportunidade de participar de um evento público junto com as demais vencedoras da edição nacional.

Essas 450 mulheres competirão, de forma exclusiva, na edição global do SW50 para figurar entre as 50 líderes internacionais e poderão desfrutar de uma formação presencial de alto desempenho em Londres, ministrada pela LSE. O Santander irá cobrir todo o curso e a hospedagem em Londres, sendo que os custos de passagem aérea ficam a cargo das participantes. Durante a formação, as participantes terão a oportunidade de redefinir seu estilo de liderança, desenvolver novas competências para a gestão de equipes em contextos globais e receber coaching individual e coletivo, além de ampliar sua rede internacional de contatos.

A cada edição, histórias inspiradoras mostram o impacto transformador na trajetória de suas participantes. Um desses exemplos é o de Silvana Fumura, CEO e cofundadora da Associação Ser Mulher em Tech e coautora dos livros Histórias de Sucesso 7 e Mulheres em Compras. Silvana foi uma das ganhadoras da edição global do Santander W50 2025. Para ela, a ação representou um marco de virada — um espaço onde liderança e colaboração caminham juntas, fortalecendo o propósito de apoiar e inspirar outras mulheres.

“Tive a oportunidade de participar do programa internacional por seis dias em Londres, em um ambiente de comunidade e multiplicação de conhecimento entre mulheres, sem espaço para competição. Tudo é feito na base da colaboração, com o propósito de ampliar nossos aprendizados e transmiti-los a outras mulheres que desejam crescer na carreira. A energia foi tão intensa que pudemos nos mostrar vulneráveis sem medo, em um ambiente seguro e de apoio mútuo. Voltei para o Brasil inspirada a recriar o mesmo sentimento e propósito que vivi no SW50”, afirma a executiva.

Segundo Silvana, a grande diferença do programa foi a ampliação da consciência sobre a importância de multiplicar conhecimento. O networking construído durante o SW50 também permanece vivo — as executivas seguem se apoiando e colaborando entre si, mantendo o legado de conexão e fortalecimento que o programa deixou.

Neste ano, 500 mulheres se reuniram em Londres no “Summit SW50”, um ponto de encontro em que foram debatidos temas como liderança ética, diversidade, gestão de crises e o uso da inteligência artificial na tomada de decisões. Desde sua criação, há 15 anos, mais de 1.300 mulheres já participaram do SW50.