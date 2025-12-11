EMPREGO

Salários de até R$ 2,5 mil: SIMM tem 569 vagas em Salvador nesta sexta (12)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:39

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 569 vagas de trabalho para esta sexta-feira (12) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como garçom, assistente administrativo, operador de telemarketing, auxiliar de limpeza, atendente de farmácia, instrutor de academia, pintor de obras, pedreiro, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

