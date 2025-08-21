Prefeitura tem concurso público com 97 vagas e salários de até R$ 5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:30
Os concurseiros de plantão podem ter uma ótima oportunidade de conseguir a estabilidade na carreira nos próximos meses. Isso porque a Prefeitura de Santa Cecília, no estado da Paraíba, divulgou edital de concurso público com 97 vagas imediatas e remuneração inicial que pode chegar até R$ 5 mil.
As inscrições ficam abertas até o próximo domingo, no dia 24 de agosto, com oportunidades em níveis fundamental, médio, técnico e superior. Quem estiver interessado nas vagas, pode se inscrever pelo site da Educa Paraíba, banca organizadora do certame. Veja os detalhes da vaga em galeria abaixo:
Concurso para a Prefeitura de Santa Cecília
Entre as oportunidades, os salários mais altos são para médico plantonista e clínico geral, com remuneração estabelecida em R$ 5.000,00 e gratificações. Para as vagas, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Outros destaques são os cargos de professores que vão faturar R$ 3.738,94 por 30 horas de trabalho semanal.
As taxas de inscrições variam entre R$ 60 para candidatos com ensino fundamental, R$ 70 para ensino médio e técnico, e R$ 100 para quem quiser concorrer a cargos de nível superior, como médicos e professores. As provas objetivas vão acontecer ao longo do dia 21 de setembro de 2025. Confira aqui o edital completo.