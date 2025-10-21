Belo recebe críticas de colega de elenco sobre atuação em 'Três Graças'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:23
A estreia da nova novela da Globo "Três Graças" foi nesta segunda-feira (20), mas já trouxe à tona algumas polêmicas de bastidores. A trama une veteranos da teledramaturgia com alguns rostos conhecidos por outras áreas como o cantor Belo. O ex-marido de Gracyanne, porém, já estaria enfrentando críticas de outros colegas de elenco por sua atuação.
Segundo a coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, um veterano em específico estaria sem paciência nenhuma para contracenar com o pagodeiro e já teria feito fortes críticas sobre a falta de profundidade de Belo ao encarnar "Mizael". O ator teria reclamado ainda que o artista não “degusta” o texto.
Cantor Belo
Na trama das 9 de Aguinaldo Silva, Belo vive um personagem que enfrenta uma tragédia pessoal ao perder a esposa em decorrência do uso de medicamentos adulterados. A dor o impulsiona a buscar justiça, tornando-se um dos principais antagonistas do vilão Ferretti, interpretado por Murilo Benício.
Um outro mal-estar nos bastidores seria em relação ao salário que o cantor estaria ganhando para fazer o papel. Com registro profissional de ator (DRT), Belo entra na produção com um personagem de destaque e um salário compatível com papéis de maior projeção na emissora.
A insatisfação ganhou força pelo fato de que ele ser de fora do meio tradicional da atuação e, mesmo assim, receber uma oportunidade significativa na trama de Aguinaldo, que poderia ter sido dada a profissionais que se dedicam há anos a profissão de ator.