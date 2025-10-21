MELHOR CANTANDO?

Belo recebe críticas de colega de elenco sobre atuação em 'Três Graças'

Um veterano da Globo não estaria gostando de contracenar com o cantor

A estreia da nova novela da Globo "Três Graças" foi nesta segunda-feira (20), mas já trouxe à tona algumas polêmicas de bastidores. A trama une veteranos da teledramaturgia com alguns rostos conhecidos por outras áreas como o cantor Belo. O ex-marido de Gracyanne, porém, já estaria enfrentando críticas de outros colegas de elenco por sua atuação.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, um veterano em específico estaria sem paciência nenhuma para contracenar com o pagodeiro e já teria feito fortes críticas sobre a falta de profundidade de Belo ao encarnar "Mizael". O ator teria reclamado ainda que o artista não “degusta” o texto.

Na trama das 9 de Aguinaldo Silva, Belo vive um personagem que enfrenta uma tragédia pessoal ao perder a esposa em decorrência do uso de medicamentos adulterados. A dor o impulsiona a buscar justiça, tornando-se um dos principais antagonistas do vilão Ferretti, interpretado por Murilo Benício.

Salário e destaque estariam incomodando

Um outro mal-estar nos bastidores seria em relação ao salário que o cantor estaria ganhando para fazer o papel. Com registro profissional de ator (DRT), Belo entra na produção com um personagem de destaque e um salário compatível com papéis de maior projeção na emissora.