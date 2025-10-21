Acesse sua conta
Lamine Yamale e cantora argentina Nicki Nicole fazem dancinha ao som de funk e vídeo viraliza

Em vídeo com mais de 3 milhões de visualizações, casal dança ao som de ‘Baile no Morro’, de 2022

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:23

Dancinha viralizou nas redes sociais
Dancinha viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução | TikTok

O astro do Barcelona, Lamine Yamal, e a cantora argentina, Nicki Nicole publicaram um vídeo juntos fazendo uma dancinha no TikTok no último sábado (18). Com a legenda “Bye”, o casal aparece dançando o funk “Baile no Morro”, canção de 2022 de MC Vitin da Igrejinha, MC Tairon e DJ Win.

