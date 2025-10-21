Lamine Yamale e cantora argentina Nicki Nicole fazem dancinha ao som de funk e vídeo viraliza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:23
O astro do Barcelona, Lamine Yamal, e a cantora argentina, Nicki Nicole publicaram um vídeo juntos fazendo uma dancinha no TikTok no último sábado (18). Com a legenda “Bye”, o casal aparece dançando o funk “Baile no Morro”, canção de 2022 de MC Vitin da Igrejinha, MC Tairon e DJ Win.
Lamine Yamal
O vídeo tem mais de 3,6 milhões de visualizações no TikTok em apenas 15 horas após a publicação, e já tem mais de 500 mil curtidas.
No vídeo, é possível perceber que Nick conhece bem a música, cantando enquanto dança. Já Yamal, começa um pouco tímido e vai se soltando aos poucos.
Após o jogador do Barcelona e Nicki Nicole assumirem publicamente o namoro em agosto deste anos, após vários rumores, os dois vem postando mais cliques juntos nas redes sociais.