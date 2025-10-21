CONFIRA

Programa de Virginia no SBT será cancelado? Emissora quebra silêncio

Burburinhos começaram a circular sobre cancelamento do ‘Sabadou com Virginia’

Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:49

Emissora se posicionou sobre suposta saída de Virginia Crédito: Reprodução | SBT

Nos últimos dias, rumores de que o programa de Virginia exibido aos sábados no SBT seria cancelado começaram a circular. Após as especulações, o SBT se manifestou e quebrou o silêncio sobre o assunto.

De acordo com informação divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a informação “não é verdade. Segundo a emissora, a influenciadora tem contrato até o final de 2026 e, inclusive, já está programando a data de retorno de gravação após as férias, junto ao seu diretor João Mesquita. Além disso, a emissora informou que “nunca demonstrou insatisfação” com a influencer.

A informação do suposto descontentamento de Virginia teria vindo de um colunista da RedeTV!. De acordo com ele, a desistência da influenciadora estaria próxima de ser anunciada antes da virada do ano. Ele ainda teria afirmando que a apresentadora estaria com outros planos e prioridades para 2026.