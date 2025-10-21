Acesse sua conta
Programa de Virginia no SBT será cancelado? Emissora quebra silêncio

Burburinhos começaram a circular sobre cancelamento do ‘Sabadou com Virginia’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:49

Emissora se posicionou sobre suposta saída de Virginia
Emissora se posicionou sobre suposta saída de Virginia Crédito: Reprodução | SBT

Nos últimos dias, rumores de que o programa de Virginia exibido aos sábados no SBT seria cancelado começaram a circular. Após as especulações, o SBT se manifestou e quebrou o silêncio sobre o assunto.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

