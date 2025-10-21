Programa de Virginia no SBT será cancelado? Emissora quebra silêncio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:49
Nos últimos dias, rumores de que o programa de Virginia exibido aos sábados no SBT seria cancelado começaram a circular. Após as especulações, o SBT se manifestou e quebrou o silêncio sobre o assunto.
Virginia
De acordo com informação divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a informação “não é verdade. Segundo a emissora, a influenciadora tem contrato até o final de 2026 e, inclusive, já está programando a data de retorno de gravação após as férias, junto ao seu diretor João Mesquita. Além disso, a emissora informou que “nunca demonstrou insatisfação” com a influencer.
A informação do suposto descontentamento de Virginia teria vindo de um colunista da RedeTV!. De acordo com ele, a desistência da influenciadora estaria próxima de ser anunciada antes da virada do ano. Ele ainda teria afirmando que a apresentadora estaria com outros planos e prioridades para 2026.
A influenciadora apresenta o “Sabadou com Virginia”, programa de televisão produzido e exibido pelo SBT, apresentado pela influencer, estrelado no dia 6 de abril de 2024. A atração de auditório reúne games, entrevistas e musicais, com cerca de 90 minutos de exibição.