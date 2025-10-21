VIAGEM MARCADA

Com novo visual, Virginia irá para Madri reencontrar Vini Jr.; presença dos filhos ainda é incerta

Influenciadora ainda discute com Zé Felipe se levará crianças para a Espanha, segundo jornal

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:01

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se prepara para mais uma ida a Madri, na Espanha. A influenciadora deve pousar no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas na próxima sexta-feira (24), para se reencontrar com Vini Jr. A expectativa é de selar a paz e, quem sabe, até mesmo oficializar o relacionamento após o breve afastamento entre os dois. As informações são do jornal Extra.

A apresentadora e o jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira se afastaram após a modelo Day Magalhães expor mensagens íntimas com o craque enquanto ele já estava vivendo um affair com Virginia. Vini se desculpou publicamente e a empresária, por sua vez, admitiu que está disposta a conceder uma segunda chance ao atacante.

Ainda segundo o Extra, a influenciadora irá no clássico do Real Madrid contra o Barcelona pela LaLiga. Essa será a segunda vez que ela estará no Estádio Santiago Bernabéu, onde já atraiu a atenção da imprensa internacional ao ser vista deixando o local ao lado do atleta.

Virginia reorganizou todos os compromissos que tem para estar livre no fim da semana. Na segunda-feira (20), ela passou o dia no SBT gravando duas edições do "Sabadou". Nesta terça-feira (21), a apresentadora irá ao ensaio da Grande Rio, na quadra em Duque de Caxias, e, na quarta-feira (22), receberá amigos e familiares para os 3 anos de Maria Flor, em Goiânia, na casa de eventos que acabou de inaugurar e onde também foi a festa de José Leonardo.

A viagem para a Espanha está marcada para quinta-feira (23). De acordo com o Extra, existe a possibilidade de que os filhos da influenciadora - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - a acompanhem. Isso depende da autorização do pai das crianças, Zé Felipe.