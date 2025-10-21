Acesse sua conta
Com novo visual, Virginia irá para Madri reencontrar Vini Jr.; presença dos filhos ainda é incerta

Influenciadora ainda discute com Zé Felipe se levará crianças para a Espanha, segundo jornal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:01

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se prepara para mais uma ida a Madri, na Espanha. A influenciadora deve pousar no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas na próxima sexta-feira (24), para se reencontrar com Vini Jr. A expectativa é de selar a paz e, quem sabe, até mesmo oficializar o relacionamento após o breve afastamento entre os dois. As informações são do jornal Extra.

A apresentadora e o jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira se afastaram após a modelo Day Magalhães expor mensagens íntimas com o craque enquanto ele já estava vivendo um affair com Virginia. Vini se desculpou publicamente e a empresária, por sua vez, admitiu que está disposta a conceder uma segunda chance ao atacante.

Virginia Fonseca com novo visual

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca antes e depois por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca antes por Reprodução
1 de 9
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Ainda segundo o Extra, a influenciadora irá no clássico do Real Madrid contra o Barcelona pela LaLiga. Essa será a segunda vez que ela estará no Estádio Santiago Bernabéu, onde já atraiu a atenção da imprensa internacional ao ser vista deixando o local ao lado do atleta. 

Virginia reorganizou todos os compromissos que tem para estar livre no fim da semana. Na segunda-feira (20), ela passou o dia no SBT gravando duas edições do "Sabadou". Nesta terça-feira (21), a apresentadora irá ao ensaio da Grande Rio, na quadra em Duque de Caxias, e, na quarta-feira (22), receberá amigos e familiares para os 3 anos de Maria Flor, em Goiânia, na casa de eventos que acabou de inaugurar e onde também foi a festa de José Leonardo.

A viagem para a Espanha está marcada para quinta-feira (23). De acordo com o Extra, existe a possibilidade de que os filhos da influenciadora - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - a acompanhem. Isso depende da autorização do pai das crianças, Zé Felipe. 

Affairs de Vini Jr. em 2025

Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Maju Mazalli por Reprodução
Maju Mazalli por Reprodução
Isabella Ladera e Vini Jr. por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Vini Jr. e Catherine Bascoy no Rio por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 13
Victoria Ruiz por Reprodução

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Real Madrid Famosos Virginia Fonseca E Vini jr.

