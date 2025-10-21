Ana Castela investe em geladeira de R$ 30 mil com função inusitada: 'Vai embalar roupa?'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:11
A cantora Ana Castela, a "Boiadeira", elevou o nível de tecnologia em sua cozinha ao investir em uma geladeira inteligente de última geração, avaliada em cerca de R$ 30 mil. O eletrodoméstico, com 630 litros de capacidade e acabamento em aço inox, rapidamente chamou a atenção da artista, que fez questão de compartilhar a novidade nas redes sociais
Ana Castela
O grande diferencial que impressionou a artistas não foi apenas o design ou a organização inteligente, mas sim um recurso inusitado e de ponta, o sistema de selagem e empacotamento a vácuo integrado, localizado na porta. A função é voltada para conservar o sabor e os nutrientes dos alimentos por mais tempo.
Geladeira de quase R$ 30 mil que embala alimentos
Com seu bom humor habitual, a sertaneja brincou com a tecnologia ao mostrar o mecanismo funcionando para a mãe. “Se colocar um saco de roupas, será que vai também?”, ironizou a cantora.