OBJETO DE LUXO

Ana Castela investe em geladeira de R$ 30 mil com função inusitada: 'Vai embalar roupa?'

A "Boiadeira" adquiriu um eletrodoméstico de última geração com um recurso surpreendente

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:11

Ana Castela comprou geladeira de quase R$ 30 mil que embala alimentos Crédito: Reprodução

A cantora Ana Castela, a "Boiadeira", elevou o nível de tecnologia em sua cozinha ao investir em uma geladeira inteligente de última geração, avaliada em cerca de R$ 30 mil. O eletrodoméstico, com 630 litros de capacidade e acabamento em aço inox, rapidamente chamou a atenção da artista, que fez questão de compartilhar a novidade nas redes sociais

Ana Castela 1 de 21

O grande diferencial que impressionou a artistas não foi apenas o design ou a organização inteligente, mas sim um recurso inusitado e de ponta, o sistema de selagem e empacotamento a vácuo integrado, localizado na porta. A função é voltada para conservar o sabor e os nutrientes dos alimentos por mais tempo.

Geladeira de quase R$ 30 mil que embala alimentos 1 de 3