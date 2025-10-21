Acesse sua conta
Ana Castela investe em geladeira de R$ 30 mil com função inusitada: 'Vai embalar roupa?'

A "Boiadeira" adquiriu um eletrodoméstico de última geração com um recurso surpreendente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:11

Ana Castela comprou geladeira de quase R$ 30 mil que embala alimentos
Ana Castela comprou geladeira de quase R$ 30 mil que embala alimentos

A cantora Ana Castela, a "Boiadeira", elevou o nível de tecnologia em sua cozinha ao investir em uma geladeira inteligente de última geração, avaliada em cerca de R$ 30 mil. O eletrodoméstico, com 630 litros de capacidade e acabamento em aço inox, rapidamente chamou a atenção da artista, que fez questão de compartilhar a novidade nas redes sociais

O grande diferencial que impressionou a artistas não foi apenas o design ou a organização inteligente, mas sim um recurso inusitado e de ponta, o sistema de selagem e empacotamento a vácuo integrado, localizado na porta. A função é voltada para conservar o sabor e os nutrientes dos alimentos por mais tempo.

Com seu bom humor habitual, a sertaneja brincou com a tecnologia ao mostrar o mecanismo funcionando para a mãe. “Se colocar um saco de roupas, será que vai também?”, ironizou a cantora.

