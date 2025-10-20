SAÚDE

Após desabafo no ‘Encontro’, Patrícia Poeta celebra aniversário ao lado do filho no hospital

Apresentadora revelou que o filho Felipe está internado há dois meses para tratar uma infecção

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:24

Patrícia Poeta revela internação do filho e celebra aniversário no hospital Crédito: Reprodução

Patrícia Poeta viveu um aniversário diferente neste ano. A apresentadora da TV Globo completou 49 anos e recebeu homenagens pelos 25 anos de carreira durante o “Encontro” da última sexta-feira (17). Emocionada, ela contou ao público que o filho, Felipe Poeta, enfrenta problemas de saúde.

"Eu estou emocionada, porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses meu filho está se tratando. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês são o respiro e a leveza que eu falo sempre. Muito obrigada”, disse Patrícia durante o programa.

Patrícia Poeta e Felipe Poeta 1 de 5

A revelação preocupou fãs e colegas. Segundo a assessoria da apresentadora, Felipe foi diagnosticado com uma infecção e está em recuperação. Ele, de 23 anos, é filho de Patrícia com o diretor Amauri Soares e atua como DJ.