O herbicida caseiro contra erva daninha que foi testado e aprovado na universidade; aprenda a fazer

Mistura com vinagre, limão, álcool e detergente demonstra eficiência contra plantas daninhas e chama atenção pela segurança e baixo custo

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:00

Aprenda a se livrar de ervas indesejadas Crédito: Freepik

Em meio às crescentes preocupações com os impactos dos agrotóxicos sobre a saúde e o meio ambiente, um experimento brasileiro acendeu o alerta para uma solução simples, barata e sustentável: o herbicida natural feito com insumos caseiros.

A fórmula, validada em testes de campo, mostrou resultados promissores no controle de ervas daninhas em áreas urbanas e rurais de pequeno porte.

O estudo, realizado por pesquisadores do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, reforça a tendência de substituição dos defensivos químicos por alternativas menos agressivas, alinhadas às normas da ANVISA e às demandas por práticas mais ecológicas no manejo de plantas invasoras.

Por que os herbicidas químicos entraram no radar das autoridades

O uso indiscriminado de herbicidas químicos em calçadas, praças, jardins públicos e áreas urbanas vem preocupando órgãos reguladores há anos. Muitas dessas aplicações acontecem sem controle técnico, o que amplia o risco de contaminação do solo, da água e da população exposta diariamente a esses produtos.

Diante desse cenário, normas mais rígidas passaram a regular a chamada “capina química”, exigindo maior responsabilidade das empresas de jardinagem e dos aplicadores profissionais. Mesmo assim, ainda é comum encontrar produtos sendo utilizados de forma irregular, principalmente em áreas residenciais.

É justamente nesse vácuo entre a necessidade de controle das plantas daninhas e os riscos dos agrotóxicos que surgem as alternativas naturais. Os herbicidas caseiros aparecem como opção viável, especialmente em locais de fácil acesso, onde o controle pode ser feito de maneira pontual e segura.

O que leva na fórmula e como o experimento foi realizado

A receita testada no estudo é composta por ingredientes simples: vinagre de vinho branco, sumo de limão, álcool, detergente neutro e água. Na proporção correta, esses elementos atuam de forma conjunta para provocar a dessecação das folhas das plantas indesejadas.

O experimento foi conduzido no campo de pesquisas do Unifunec, em Santa Fé do Sul (SP). As parcelas tinham 2 metros por 1 metro, com quatro repetições e uma área testemunha, que não recebeu aplicação do produto. Em cada parcela foram aplicados 250 ml da solução preparada.

Para avaliar os efeitos do herbicida natural, os pesquisadores utilizaram a escala de fitotoxicidade da ALAM, que permite observar visualmente o grau de dano causado às plantas após a aplicação. O método garantiu uma análise padronizada dos resultados.

Resultados: amarelamento, controle e baixo impacto ambiental

Os dados obtidos indicaram que o herbicida caseiro foi capaz de provocar amarelamento significativo nas folhas mais estreitas, sinal claro de estresse e início do processo de dessecação das plantas daninhas. O efeito, ainda que mais lento que o dos químicos industriais, mostrou-se consistente.

Além da eficiência visual, outro ponto que chamou atenção foi a ausência de efeitos colaterais agressivos ao solo e ao entorno. Diferentemente dos herbicidas convencionais, a solução não deixa resíduos tóxicos persistentes no ambiente urbano.