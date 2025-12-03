Acesse sua conta
Descubra por que essa planta é chamada de fruta do milagre e saiba como plantar em sua casa

Fruta africana altera o sabor de alimentos ácidos e amargos ao toque da língua

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:16

Planta rara atrai curiosos por transformar limão e café em sabores adocicados
Planta rara atrai curiosos por transformar limão e café em sabores adocicados

Originária das florestas tropicais do oeste africano, a fruta milagrosa ou fruta do milagre (Synsepalum dulcificum) voltou a chamar atenção por causa do seu efeito quase “mágico”.

A espécie, identificada por pesquisadores no século 18, tem a capacidade de suavizar sabores ácidos e amargos. Sua aparência lembra uma uva, mas a coloração é mais avermelhada e a densidade é muito maior.

O que a fruta provoca no paladar

De acordo com o National Center for Biotechnology (EUA), o responsável pela mudança sensorial é a miraculina, uma glicoproteína que age diretamente nas papilas gustativas.

Quando entra em contato com a língua, a miraculina altera temporariamente a percepção dos sabores, tornando limões e café amargo, por exemplo, mais doces ao paladar. O efeito pode durar por dez minutos ou até uma hora.

Pode consumir a fruta?

A fruta é considerada segura e pode ser ingerida sem restrições, de acordo com o Instituto responsável pelos estudos. Suas propriedades ajudam a reduzir o uso de açúcar em preparações do dia a dia.

Ela também é útil para quem precisa evitar adoçantes industriais em tratamentos de saúde, incluindo diabetes e obesidade.

Antioxidantes, alcaloides, ligninas, ácidos fenólicos, flavonoides e aminoácidos também estão presentes na planta, o que ajuda na saúde geral do organismo.

Cuidados para iniciar o cultivo

Por ser uma espécie tropical, a fruta do milagre precisa de boa luminosidade para crescer de forma saudável. Sua adaptação é possível em vasos, desde que se considere o desenvolvimento futuro da planta.

Com o tempo, as mudas se transformam em pequenos arbustos que podem atingir cerca de um metro e meio. Por isso, é recomendável escolher recipientes com capacidade mínima de 20 litros.

