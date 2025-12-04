NOVO PROGRAMA?

Fátima Bernardes inicia conversa com Patrícia Abravanel sobre proposta no SBT, diz portal

Contrato da apresentadora na Globo terminou em 2023, e não foi mais renovado

Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:32

Fátima Bernardes esteve à frente do Jornal Nacional e do “Encontro” durante anos Crédito: Reprodução | Instagram

Fátima Bernardes tem uma longa trajetória no jornalismo e na comunicação. Após ficar à frente do Jornal Nacional, de 1998 a 2011, ao lado do esposo William Bonner, e de se aventurar no “Encontro”, programa que também apresentou durante anos, a jornalista pode surpreender com uma das maiores mudanças em sua carreira.

A apresentadora teria iniciado conversas com o SBT, envolvendo diretamente Daniela Beyruti, diretora executiva e presidente da emissora, e Patrícia Abravanel. O intuito é discutir um possível projeto para 2026, ano em que a emissora quer reforçar a programação de entretenimento. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Desde que deixou o “Encontro”, em julho de 2022, Fátima Bernardes migraria para outros programas, com mais liberdade de agenda. A apresentadora assumiu a temporada final do “The Voice Brasil” no mesmo ano. Em outubro de 2023, a jornalista estreou no GNT, no “Assim Como a Gente”, para conversas íntimas sobre relacionamentos. No entanto, no momento, está fora da TV.

No entanto, nenhum projeto fixo na TV aberta saiu do campo dos planos. Além disso, a apresentadora teve dois projetos pilotos rejeitados pela Globo. Até o momento a emissora não apresentou nenhuma proposta que reposicione a apresentadora.