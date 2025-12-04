Fátima Bernardes inicia conversa com Patrícia Abravanel sobre proposta no SBT, diz portal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:32
Fátima Bernardes tem uma longa trajetória no jornalismo e na comunicação. Após ficar à frente do Jornal Nacional, de 1998 a 2011, ao lado do esposo William Bonner, e de se aventurar no “Encontro”, programa que também apresentou durante anos, a jornalista pode surpreender com uma das maiores mudanças em sua carreira.
Fátima Bernardes
A apresentadora teria iniciado conversas com o SBT, envolvendo diretamente Daniela Beyruti, diretora executiva e presidente da emissora, e Patrícia Abravanel. O intuito é discutir um possível projeto para 2026, ano em que a emissora quer reforçar a programação de entretenimento. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.
Desde que deixou o “Encontro”, em julho de 2022, Fátima Bernardes migraria para outros programas, com mais liberdade de agenda. A apresentadora assumiu a temporada final do “The Voice Brasil” no mesmo ano. Em outubro de 2023, a jornalista estreou no GNT, no “Assim Como a Gente”, para conversas íntimas sobre relacionamentos. No entanto, no momento, está fora da TV.
No entanto, nenhum projeto fixo na TV aberta saiu do campo dos planos. Além disso, a apresentadora teve dois projetos pilotos rejeitados pela Globo. Até o momento a emissora não apresentou nenhuma proposta que reposicione a apresentadora.
No entanto, até o momento nada foi confirmado oficialmente. Fátima Bernardes segue disposta a propostas do mercado. Caso avance, a mudança poderá se tornar uma das viradas de chave da TV brasileira.