Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fátima Bernardes inicia conversa com Patrícia Abravanel sobre proposta no SBT, diz portal

Contrato da apresentadora na Globo terminou em 2023, e não foi mais renovado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:32

Fátima Bernardes esteve à frente do Jornal Nacional e do “Encontro” durante anos
Fátima Bernardes esteve à frente do Jornal Nacional e do “Encontro” durante anos Crédito: Reprodução | Instagram

Fátima Bernardes tem uma longa trajetória no jornalismo e na comunicação. Após ficar à frente do Jornal Nacional, de 1998 a 2011, ao lado do esposo William Bonner, e de se aventurar no “Encontro”, programa que também apresentou durante anos, a jornalista pode surpreender com uma das maiores mudanças em sua carreira.

Fátima Bernardes

Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes em viagem por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes em viagem por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes em viagem por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução
Fátima Bernardes por Reprodução
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram
1 de 25
Fátima Bernardes por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Filha de Fátima Bernardes e William Bonner se fantasia como os pais junto com namorado

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner se fantasia como os pais junto com namorado

Imagem - Túlio Gadelha se declara para Fátima Bernardes e parabeniza amada

Túlio Gadelha se declara para Fátima Bernardes e parabeniza amada

Imagem - Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha comenta saída de William Bonner do JN: 'Decisão sábia'

Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha comenta saída de William Bonner do JN: 'Decisão sábia'

A apresentadora teria iniciado conversas com o SBT, envolvendo diretamente Daniela Beyruti, diretora executiva e presidente da emissora, e Patrícia Abravanel. O intuito é discutir um possível projeto para 2026, ano em que a emissora quer reforçar a programação de entretenimento. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Desde que deixou o “Encontro”, em julho de 2022, Fátima Bernardes migraria para outros programas, com mais liberdade de agenda. A apresentadora assumiu a temporada final do “The Voice Brasil” no mesmo ano. Em outubro de 2023, a jornalista estreou no GNT, no “Assim Como a Gente”, para conversas íntimas sobre relacionamentos. No entanto, no momento, está fora da TV.

No entanto, nenhum projeto fixo na TV aberta saiu do campo dos planos. Além disso, a apresentadora teve dois projetos pilotos rejeitados pela Globo. Até o momento a emissora não apresentou nenhuma proposta que reposicione a apresentadora.

No entanto, até o momento nada foi confirmado oficialmente. Fátima Bernardes segue disposta a propostas do mercado. Caso avance, a mudança poderá se tornar uma das viradas de chave da TV brasileira.

Leia mais

Imagem - Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Imagem - Como enriquecer o ambiente do seu gato: 6 ideias que ele vai adorar

Como enriquecer o ambiente do seu gato: 6 ideias que ele vai adorar

Imagem - Teste de Rorschach: conheça avaliação psicológica que utiliza manchas de tinta

Teste de Rorschach: conheça avaliação psicológica que utiliza manchas de tinta

Tags:

Fátima Bernardes

Mais recentes

Imagem - Irmão de Lucas Guimarães, influenciador Babal é flagrado agredindo namorada meses após condenação

Irmão de Lucas Guimarães, influenciador Babal é flagrado agredindo namorada meses após condenação
Imagem - Qual o segredo das misteriosas pedras vivas que engordam e mudam de lugar?

Qual o segredo das misteriosas pedras vivas que engordam e mudam de lugar?
Imagem - Anjo do Amor avisa: Quinta traz cura emocional e reencontros inesperados para alguns signos hoje (4 de dezembro)

Anjo do Amor avisa: Quinta traz cura emocional e reencontros inesperados para alguns signos hoje (4 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
01

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Paralela
02

Caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Paralela

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição
04

Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição