Filha de Fátima Bernardes e William Bonner se fantasia como os pais junto com namorado

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:01
A influenciadora Bia Bonemer, filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, virou assunto nas redes sociais neste domingo (12) ao revelar a fantasia criativa que escolheu para uma festa em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.
Com muito bom humor, Bia se vestiu da própria mãe, enquanto o namorado, Caio Freitas, encarnou o pai famoso. O casal entrou no clima e caprichou nos detalhes: ela usou uma peruca de cabelo curto, relembrando o visual marcante de Fátima nos tempos de Jornal Nacional, e ele apareceu de terno com uma mecha grisalha, imitando o estilo de Bonner.
Para completar a brincadeira, os dois carregaram três bonecas em uma cesta, representando os trigêmeos Bia, Laura e Vinícius, filhos de Fátima e Bonner. O resultado arrancou risadas do público e viralizou entre os seguidores da influenciadora.
Beatriz é uma das trigêmeas dos apresentadores e atualmente é a única que ainda mora no Brasil, já que Laura e Vinícius vivem na França, onde estudam e trabalham.
Enquanto isso, Fátima Bernardes também usou o domingo (12), Dia das Crianças, para homenagear os filhos nas redes sociais. A apresentadora publicou um álbum de fotos antigas dos trigêmeos e se derreteu na legenda:
“Sei que eles não vão gostar muito das fotos, das roupas… Mas eu amo cada momento desses. E hoje só gostaria que todas as crianças tivessem bons momentos pra recordar e fossem cercadas de muito amor”, escreveu.