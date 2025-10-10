Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune

Bailarino e jurado do Dança dos Famosos compartilhou detalhes sobre o tratamento que tem ajudado a recuperar sua mobilidade e reduzir dores intensas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:59

Carlinhos de Jesus diz que usava morfina para dor Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus, de 72 anos, emocionou os seguidores ao atualizar seu estado de saúde nas redes sociais nesta quinta-feira (09). Diagnosticado com neuropatia radiculopática desmielinizante crônica, uma doença autoimune rara que afeta os nervos, o artista contou que tem sentido grande melhora com o tratamento.

Em um vídeo publicado no Instagram, o jurado do Dança dos Famosos revelou que antes das sessões de fisioterapia as dores eram tão intensas que ele chegou a precisar de morfina para suportá-las. “O terapeuta tem feito um ótimo trabalho no alívio das minhas dores. Antes, elas eram insuportáveis. Hoje, me sinto muito melhor, graças aos profissionais que me acompanham”, afirmou.

Carlinhos contou que o desconforto físico vem diminuindo com o tempo e que, agora, a fisioterapia e a hidromassagem são fundamentais no processo de reabilitação. “Às vezes sinto aquela dor de cansaço, quando faço as duas sessões no mesmo dia. Mas chego em casa, durmo bem e acordo renovado. Gosto de fazer essas terapias”, relatou o dançarino, aliviado com a evolução do quadro.

Leia mais

Imagem - Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Imagem - Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

Imagem - 'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

Além da fisioterapia, o tratamento inclui hidroterapia, acupuntura e infusões de imunoglobulina humana, usadas para controlar a resposta autoimune. O objetivo principal é recuperar a mobilidade da perna direita, que perdeu força por causa da doença.

Em setembro, o artista já havia celebrado avanços no tratamento. “São oito meses de aplicação, muita fisioterapia, paciência e oração. Em breve estarei fora da cadeira de rodas, com certeza”, declarou, otimista.

Carlinhos também relembrou sua trajetória de vida durante entrevista recente ao Conversa com Bial, na TV Globo. De cadeira de rodas, o coreógrafo se emocionou ao contar que a dança sempre foi sua maior força, mesmo diante das perdas de familiares e das dificuldades de saúde. “A dança esteve comigo nos momentos em que mais precisei de um acalanto. Se não fosse minha família, minha mulher e minha filha, não sei se estaria aqui hoje”, confessou.

Carlinhos de Jesus

Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução
Carlinhos de Jesus explica uso de muletas e cadeira de rodas por Divulgação
Carlinhos de Jesus (à direita) com Dudu, assassinado em 2011 por Reprodução
Carlinhos de Jesus diz que usava morfina para dor e cita fisioterapia como ajuda por Reprodução/Redes Sociais
Carlinhos de Jesus no 'Conversa com Bial' por Reprodução/GNT
Carlinhos de Jesus por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus por Reprodução

O artista ainda recordou o início de sua paixão pela dança, quando, aos 10 anos, pediu ao pai para entrar numa academia e foi matriculado por engano em uma aula de jiu-jítsu. “Fiz cinco dias e saí. Depois, meu pai entendeu que a dança era o meu caminho”, contou, rindo.

Hoje, Carlinhos segue firme no tratamento e na missão de inspirar pessoas com sua história de resiliência. “Já aprendi a lidar com a doença. Quero seguir dançando, mesmo que seja com o coração”, disse Carlinhos.

Leia mais

Imagem - 5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho para o almoço ou o jantar

5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho para o almoço ou o jantar

Imagem - Veja como ajudar a criança a perder o medo de médico

Veja como ajudar a criança a perder o medo de médico

Imagem - Veja o que o casamento de Odete e César ensina sobre fortunas e contratos

Veja o que o casamento de Odete e César ensina sobre fortunas e contratos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas

VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao aparecer andando sem cadeira de rodas

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Carlinhos de Jesus detalha luta contra doença autoimune que fez ele parar em cadeira de rodas

VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao mostrar que voltou a dar primeiros passos

Tags:

Carlinhos de Jesus Autoimune

Mais recentes

Imagem - Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca

Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca
Imagem - Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)

Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)
Imagem - Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro
02

Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia
04

Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia