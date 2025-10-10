'SINTO ALÍVIO'

Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune

Bailarino e jurado do Dança dos Famosos compartilhou detalhes sobre o tratamento que tem ajudado a recuperar sua mobilidade e reduzir dores intensas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:59

Carlinhos de Jesus diz que usava morfina para dor Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus, de 72 anos, emocionou os seguidores ao atualizar seu estado de saúde nas redes sociais nesta quinta-feira (09). Diagnosticado com neuropatia radiculopática desmielinizante crônica, uma doença autoimune rara que afeta os nervos, o artista contou que tem sentido grande melhora com o tratamento.

Em um vídeo publicado no Instagram, o jurado do Dança dos Famosos revelou que antes das sessões de fisioterapia as dores eram tão intensas que ele chegou a precisar de morfina para suportá-las. “O terapeuta tem feito um ótimo trabalho no alívio das minhas dores. Antes, elas eram insuportáveis. Hoje, me sinto muito melhor, graças aos profissionais que me acompanham”, afirmou.

Carlinhos contou que o desconforto físico vem diminuindo com o tempo e que, agora, a fisioterapia e a hidromassagem são fundamentais no processo de reabilitação. “Às vezes sinto aquela dor de cansaço, quando faço as duas sessões no mesmo dia. Mas chego em casa, durmo bem e acordo renovado. Gosto de fazer essas terapias”, relatou o dançarino, aliviado com a evolução do quadro.

Além da fisioterapia, o tratamento inclui hidroterapia, acupuntura e infusões de imunoglobulina humana, usadas para controlar a resposta autoimune. O objetivo principal é recuperar a mobilidade da perna direita, que perdeu força por causa da doença.

Em setembro, o artista já havia celebrado avanços no tratamento. “São oito meses de aplicação, muita fisioterapia, paciência e oração. Em breve estarei fora da cadeira de rodas, com certeza”, declarou, otimista.

Carlinhos também relembrou sua trajetória de vida durante entrevista recente ao Conversa com Bial, na TV Globo. De cadeira de rodas, o coreógrafo se emocionou ao contar que a dança sempre foi sua maior força, mesmo diante das perdas de familiares e das dificuldades de saúde. “A dança esteve comigo nos momentos em que mais precisei de um acalanto. Se não fosse minha família, minha mulher e minha filha, não sei se estaria aqui hoje”, confessou.

Carlinhos de Jesus 1 de 9

O artista ainda recordou o início de sua paixão pela dança, quando, aos 10 anos, pediu ao pai para entrar numa academia e foi matriculado por engano em uma aula de jiu-jítsu. “Fiz cinco dias e saí. Depois, meu pai entendeu que a dança era o meu caminho”, contou, rindo.