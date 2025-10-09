Acesse sua conta
'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

Ação reúne mais de 22 mil fotos de cães brasileiros e destina o valor do leilão a projetos de adoção animal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:42

Caramelo: novo carro da Chevrolet homenageia vira-lata famoso no Brasil Crédito: Divulgação

A paixão nacional pelo cachorro caramelo ultrapassou as telas. A Chevrolet e a Netflix uniram forças para lançar o Tracker Caramelo, um SUV único criado em homenagem aos vira-latas brasileiros e inspirado no novo filme do streaming, Caramelo, estrelado por Rafael Vitti.

O projeto foi apresentado nesta quarta-feira (08) e tem caráter beneficente: o modelo será leiloado, e todo o valor arrecadado será destinado ao Instituto Caramelo, organização que atua no resgate e na adoção responsável de animais.

Para definir o tom exato da pintura, a Chevrolet convidou fãs da Netflix a enviar fotos de seus cães por WhatsApp. O resultado superou as expectativas - 22.918 imagens ajudaram a compor uma paleta colaborativa, batizada pela marca como “o tom mais BR de todos”. A campanha foi desenvolvida pela WMcCANN e acompanhada de um site interativo, onde o público pode conhecer os bastidores da ação e informações sobre o leilão.

“Ao lado do cachorro caramelo, que simboliza a afetividade e a diversidade do Brasil, a Chevrolet reafirma seu papel como marca conectada à cultura nacional e comprometida com o impacto social”, declarou Guilherme Arruda, diretor sênior de Marketing da GM América do Sul.

A diretora de parcerias da Netflix na América Latina, Fernanda Guimarães, também destacou o propósito da iniciativa. “O mais especial desse projeto é unir o significado do filme Caramelo à adoção de animais e à cocriação com os fãs, mostrando que histórias emocionam ainda mais quando geram impacto real”, afirmou.

A campanha ganhou força nas redes com vídeos do ator Rafael Vitti e do cão Amendoim, seu parceiro de cena no longa. Os conteúdos destacam cuidados com pets durante viagens e os recursos do SUV, como sensores de colisão, comandos remotos via app MyChevrolet e assistência OnStar.

'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

Caramelo: novo carro da Chevrolet homenageia vira-lata famoso no Brasil
Caramelo: Rafael Vitti e Amendoim na nova produção da Netflix
Tracker na cor Caramelo
Rafa Vitti como Pedro e Bruno Vinicius como Leo na produção da Netflix, "Caramelo"
Cena do filme "Caramelo"
Novo longa da Netflix "Caramelo"
Amendoim como Caramelo
Rafa Vitti em cena do filme "Caramelo"
Diego Freitas diretor do filme Caramelo
Chevrolet do Brasil apresentou uma edição especial e simbólica do Tracker na cor Caramelo
Caramelo: novo carro da Chevrolet homenageia vira-lata famoso no Brasil por Divulgação

O Tracker Caramelo usa como base o Tracker 2026, recém-atualizado com novo design, painel digital e central multimídia ampliada. Segundo a marca, o modelo simboliza a brasilidade, a empatia e o amor pelos animais.

“O vira-lata caramelo é um patrimônio afetivo do Brasil. Ele representa resiliência, carinho e o espírito de família que a Chevrolet quer celebrar”, resume Dani Ribeiro, CCO da WMcCANN.

O filme Caramelo estreou nesta semana na Netflix e rapidamente alcançou o topo da lista de mais assistidos no país. A história acompanha Pedro, um chef de cozinha que tem sua vida transformada ao conhecer um cão vira-lata, um encontro que promete emocionar o público. 

