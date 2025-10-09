LANÇAMENTO

'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

Ação reúne mais de 22 mil fotos de cães brasileiros e destina o valor do leilão a projetos de adoção animal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:42

Caramelo: novo carro da Chevrolet homenageia vira-lata famoso no Brasil Crédito: Divulgação

A paixão nacional pelo cachorro caramelo ultrapassou as telas. A Chevrolet e a Netflix uniram forças para lançar o Tracker Caramelo, um SUV único criado em homenagem aos vira-latas brasileiros e inspirado no novo filme do streaming, Caramelo, estrelado por Rafael Vitti.

O projeto foi apresentado nesta quarta-feira (08) e tem caráter beneficente: o modelo será leiloado, e todo o valor arrecadado será destinado ao Instituto Caramelo, organização que atua no resgate e na adoção responsável de animais.

Para definir o tom exato da pintura, a Chevrolet convidou fãs da Netflix a enviar fotos de seus cães por WhatsApp. O resultado superou as expectativas - 22.918 imagens ajudaram a compor uma paleta colaborativa, batizada pela marca como “o tom mais BR de todos”. A campanha foi desenvolvida pela WMcCANN e acompanhada de um site interativo, onde o público pode conhecer os bastidores da ação e informações sobre o leilão.

“Ao lado do cachorro caramelo, que simboliza a afetividade e a diversidade do Brasil, a Chevrolet reafirma seu papel como marca conectada à cultura nacional e comprometida com o impacto social”, declarou Guilherme Arruda, diretor sênior de Marketing da GM América do Sul.

A diretora de parcerias da Netflix na América Latina, Fernanda Guimarães, também destacou o propósito da iniciativa. “O mais especial desse projeto é unir o significado do filme Caramelo à adoção de animais e à cocriação com os fãs, mostrando que histórias emocionam ainda mais quando geram impacto real”, afirmou.

A campanha ganhou força nas redes com vídeos do ator Rafael Vitti e do cão Amendoim, seu parceiro de cena no longa. Os conteúdos destacam cuidados com pets durante viagens e os recursos do SUV, como sensores de colisão, comandos remotos via app MyChevrolet e assistência OnStar.

O Tracker Caramelo usa como base o Tracker 2026, recém-atualizado com novo design, painel digital e central multimídia ampliada. Segundo a marca, o modelo simboliza a brasilidade, a empatia e o amor pelos animais.

“O vira-lata caramelo é um patrimônio afetivo do Brasil. Ele representa resiliência, carinho e o espírito de família que a Chevrolet quer celebrar”, resume Dani Ribeiro, CCO da WMcCANN.