NOVELA DAS 9

Furo em 'Vale Tudo' viraliza e supera repercussão da morte de Odete Roitman; confira

Cena gerou avalanche de memes e críticas nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:46

Quem matou Odete Roitman em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

A tão aguardada morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo foi ao ar nesta segunda-feira (06), mas acabou dividindo espaço com um furo inesperado que roubou a cena. Um detalhe de continuidade e um diálogo inusitado entre personagens chamaram mais atenção do público do que o próprio assassinato da vilã, rendendo memes e críticas nas redes sociais.

Na trama, César e Olavo protagonizaram uma conversa que deixou os telespectadores perplexos. Do nada, o fotógrafo revelou ser um sniper, com passagem até pelo Exército brasileiro. “Quer que eu faça o quê? Atirar de um prédio ao lado com um 38?”, disparou o personagem, afirmando ainda que já ganhou competições de tiro. O assunto virou piada imediata no X (antigo Twitter).

“Do absolutamente nada o Olavinho é um sniper”, ironizou um internauta. Outro completou: “Essa novela parece escrita por alguém viciado em Free Fire”. A cena foi apontada como um dos momentos mais improváveis da novela até agora.

Além disso, um detalhe de produção também não passou despercebido: antes mesmo de Odete levar o tiro, a parede ao fundo já mostrava a marca de um disparo exatamente no ponto em que a bala a atingiria minutos depois. O furo gerou especulações entre os fãs. Alguns acreditam que pode ter sido um erro de gravação, enquanto outros veem o detalhe como uma pista de que mais de uma pessoa tentou matar a personagem.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' 1 de 9

“Antes da Odete cair, a parede já tinha uma marca de bala. Quem atirou primeiro e errou?”, questionou um telespectador. Outro brincou: “Será que cada suspeito deu um tiro nela?”.

Vale lembrar que a autora Manuela Dias revelou no Fantástico que foram gravadas diversas versões da cena, já que cinco personagens estão entre os suspeitos: César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira).