Furo em 'Vale Tudo' viraliza e supera repercussão da morte de Odete Roitman; confira

Cena gerou avalanche de memes e críticas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:46

Quem matou Odete Roitman em Vale Tudo
Quem matou Odete Roitman em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

A tão aguardada morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo foi ao ar nesta segunda-feira (06), mas acabou dividindo espaço com um furo inesperado que roubou a cena. Um detalhe de continuidade e um diálogo inusitado entre personagens chamaram mais atenção do público do que o próprio assassinato da vilã, rendendo memes e críticas nas redes sociais.

Na trama, César e Olavo protagonizaram uma conversa que deixou os telespectadores perplexos. Do nada, o fotógrafo revelou ser um sniper, com passagem até pelo Exército brasileiro. “Quer que eu faça o quê? Atirar de um prédio ao lado com um 38?”, disparou o personagem, afirmando ainda que já ganhou competições de tiro. O assunto virou piada imediata no X (antigo Twitter).

“Do absolutamente nada o Olavinho é um sniper”, ironizou um internauta. Outro completou: “Essa novela parece escrita por alguém viciado em Free Fire”. A cena foi apontada como um dos momentos mais improváveis da novela até agora.

Além disso, um detalhe de produção também não passou despercebido: antes mesmo de Odete levar o tiro, a parede ao fundo já mostrava a marca de um disparo exatamente no ponto em que a bala a atingiria minutos depois. O furo gerou especulações entre os fãs. Alguns acreditam que pode ter sido um erro de gravação, enquanto outros veem o detalhe como uma pista de que mais de uma pessoa tentou matar a personagem.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

“Antes da Odete cair, a parede já tinha uma marca de bala. Quem atirou primeiro e errou?”, questionou um telespectador. Outro brincou: “Será que cada suspeito deu um tiro nela?”.

Vale lembrar que a autora Manuela Dias revelou no Fantástico que foram gravadas diversas versões da cena, já que cinco personagens estão entre os suspeitos: César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira).

Exibida originalmente em 1988, Vale Tudo é um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. O remake atual faz parte das comemorações dos 60 anos da Globo, com Manuela Dias no texto e Paulo Silvestrini na direção artística.

