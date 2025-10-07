Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol

Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, bebeu vodka com suco em show de pagode

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:23

Bruna Araújo de Souza
Bruna Araújo de Souza Crédito: Reprodução

Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, morreu nesta segunda-feira (6) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após ser internada com suspeita de intoxicação por metanol. Exames laboratoriais confirmaram a presença da substância, tornando seu caso primeiro óbito confirmado pela toxicidade no município.

A jovem havia sido hospitalizada no fim de setembro, depois de consumir uma mistura de vodka com suco adulterada em um show de pagode. Durante os dias que antecederam sua internação, Bruna registrou em mensagens de voz à amiga a evolução de seu quadro. “Estou destruída. Destruída. Parece que tomei a cachaça desse mundo todinho”, disse em áudios enviados na manhã seguinte ao consumo. À noite, ela relatou: “Sensação horrível. Nossa... parece que vou desmaiar. Não consigo nem olhar para a tela do celular”.

Apesar do rápido atendimento no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, onde deu entrada em estado grave, Bruna não resistiu. Na última sexta-feira (3), os médicos iniciaram o protocolo para avaliar possível morte cerebral. Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente “evoluiu a óbito após adoção de protocolo de cuidados paliativos”, decisão tomada junto à família, que recebeu “a melhor assistência possível” durante o tratamento.

Bruna Araújo de Souza morreu após tomar drinque contaminado com metanol

Bruna Araújo de Souza por Reprodução
Bruna Araújo de Souza por Reprodução
Bruna Araújo de Souza por Reprodução
Bruna Araújo de Souza por Reprodução
Bruna Araújo de Souza por Reprodução
Bruna Araújo de Souza por Reprodução
1 de 6
Bruna Araújo de Souza por Reprodução

“Ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher batalhadora. Eu quero que ela saia desse hospital e possa retomar a rotina dela”, disse Karen Araújo de Souza, irmã de Bruna, em entrevista ao Fantástico exibida um dia antes da morte da jovem. 

O caso de Bruna integra uma onda de notificações relacionadas ao consumo de bebidas com metanol. A Vigilância Epidemiológica do município já registrou 78 suspeitas - 72 pessoas atendidas em unidades de saúde e seis mortes, incluindo Bruna. O Instituto Médico Legal ainda analisa os demais óbitos.

Em nível nacional, o Ministério da Saúde contabilizava até esta segunda-feira 17 casos confirmados de intoxicação e cerca de 200 em investigação, com 14 mortes, sendo duas confirmadas na capital paulista. O estado de São Paulo concentra a maior parte das ocorrências.

Para evitar novos incidentes, a prefeitura da cidade intensificou a fiscalização: quatro estabelecimentos e lotes de bebidas foram interditados, e a Polícia Civil recolheu garrafas suspeitas. A Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DICMA) conduz o inquérito criminal. Equipes da Vigilância Epidemiológica continuam em contato com familiares das vítimas e pacientes internados para rastrear o consumo e reforçar alertas sobre os riscos de bebidas sem procedência.

Mais recentes

Imagem - Presidente da LBV, José de Paiva Netto morre aos 84 anos

Presidente da LBV, José de Paiva Netto morre aos 84 anos
Imagem - 'No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar', diz governador Tarcísio de Freitas

'No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar', diz governador Tarcísio de Freitas
Imagem - Jovem de 30 anos morre após tomar drinque 'batizado' com metanol

Jovem de 30 anos morre após tomar drinque 'batizado' com metanol

MAIS LIDAS

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
01

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca
03

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Imagem - Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal
04

Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal