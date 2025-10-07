LUTO

'Destruída, parece que tomei a cachaça do mundo todo', disse jovem que morreu intoxicada por metanol

Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, bebeu vodka com suco em show de pagode

Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:23

Bruna Araújo de Souza Crédito: Reprodução

Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, morreu nesta segunda-feira (6) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após ser internada com suspeita de intoxicação por metanol. Exames laboratoriais confirmaram a presença da substância, tornando seu caso o primeiro óbito confirmado pela toxicidade no município.

A jovem havia sido hospitalizada no fim de setembro, depois de consumir uma mistura de vodka com suco adulterada em um show de pagode. Durante os dias que antecederam sua internação, Bruna registrou em mensagens de voz à amiga a evolução de seu quadro. “Estou destruída. Destruída. Parece que tomei a cachaça desse mundo todinho”, disse em áudios enviados na manhã seguinte ao consumo. À noite, ela relatou: “Sensação horrível. Nossa... parece que vou desmaiar. Não consigo nem olhar para a tela do celular”.

Apesar do rápido atendimento no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, onde deu entrada em estado grave, Bruna não resistiu. Na última sexta-feira (3), os médicos iniciaram o protocolo para avaliar possível morte cerebral. Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente “evoluiu a óbito após adoção de protocolo de cuidados paliativos”, decisão tomada junto à família, que recebeu “a melhor assistência possível” durante o tratamento.

“Ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher batalhadora. Eu quero que ela saia desse hospital e possa retomar a rotina dela”, disse Karen Araújo de Souza, irmã de Bruna, em entrevista ao Fantástico exibida um dia antes da morte da jovem.

O caso de Bruna integra uma onda de notificações relacionadas ao consumo de bebidas com metanol. A Vigilância Epidemiológica do município já registrou 78 suspeitas - 72 pessoas atendidas em unidades de saúde e seis mortes, incluindo Bruna. O Instituto Médico Legal ainda analisa os demais óbitos.

Em nível nacional, o Ministério da Saúde contabilizava até esta segunda-feira 17 casos confirmados de intoxicação e cerca de 200 em investigação, com 14 mortes, sendo duas confirmadas na capital paulista. O estado de São Paulo concentra a maior parte das ocorrências.