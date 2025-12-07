Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apenas 8% dos eleitores apoiam candidatura de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa

Senador e filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro se mostrou impopular comparado a outros nomes da direita e do centrão

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:15

Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro Crédito: Pedro França/Agencia Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enfrenta um desafio ainda maior do que conseguir o apoio dos partidos do centrão a sua candidatura à Presidência da República: a falta de popularidade. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (6), mostra que ele não tem apoio popular para suceder o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na disputa pelo Planalto.

De acordo com o levantamento, apenas 8% dos eleitores brasileiros acreditam que ele deveria a pessoa indicada para esta missão. Ele ficou atrás de outras quatro pessoas que, para os entrevistados, deveriam receber o apoio de Bolsonaro.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
1 de 24
Bolsonaro com os filhos por Reprodução

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores. Ela aparece com 22% e ele com 20%, com a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Atrás deles ainda aparecem o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 12%, e o irmão de Flávio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 9%.

A pesquisa, que ouviu 2.002 pessoas, foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro. Logo, aconteceu antes do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, na última sexta-feira (5).

Leia mais

Imagem - Flávio Bolsonaro admite abandonar candidatura em troca da anistia: 'Tenho um preço'

Flávio Bolsonaro admite abandonar candidatura em troca da anistia: 'Tenho um preço'

Imagem - Flávio Bolsonaro afirma que foi escolhido pelo pai para disputar a presidência

Flávio Bolsonaro afirma que foi escolhido pelo pai para disputar a presidência

Imagem - Flávio Bolsonaro reage à crítica de Michelle sobre apoio a Ciro Gomes: 'Autoritária e constrangedora'

Flávio Bolsonaro reage à crítica de Michelle sobre apoio a Ciro Gomes: 'Autoritária e constrangedora'

Tags:

Jair Bolsonaro Eleição Bolsonaro Flávio Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - ‘Ele foi para matar’, diz mãe de mulher que teve pernas amputadas após ser arrastada por motorista

‘Ele foi para matar’, diz mãe de mulher que teve pernas amputadas após ser arrastada por motorista
Imagem - Flávio Bolsonaro admite abandonar candidatura em troca da anistia: 'Tenho um preço'

Flávio Bolsonaro admite abandonar candidatura em troca da anistia: 'Tenho um preço'
Imagem - Jogador de futebol com contrato na Europa é suspeito de golpe milionário contra lotéricas

Jogador de futebol com contrato na Europa é suspeito de golpe milionário contra lotéricas

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador
01

Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
03

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar
04

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar