REJEIÇÃO

Apenas 8% dos eleitores apoiam candidatura de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa

Senador e filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro se mostrou impopular comparado a outros nomes da direita e do centrão

Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:15

Flavio Bolsonaro Crédito: Pedro França/Agencia Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enfrenta um desafio ainda maior do que conseguir o apoio dos partidos do centrão a sua candidatura à Presidência da República: a falta de popularidade. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (6), mostra que ele não tem apoio popular para suceder o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na disputa pelo Planalto.

De acordo com o levantamento, apenas 8% dos eleitores brasileiros acreditam que ele deveria a pessoa indicada para esta missão. Ele ficou atrás de outras quatro pessoas que, para os entrevistados, deveriam receber o apoio de Bolsonaro.

Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores. Ela aparece com 22% e ele com 20%, com a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Atrás deles ainda aparecem o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 12%, e o irmão de Flávio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 9%.