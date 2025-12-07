Apenas 8% dos eleitores apoiam candidatura de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 18:15
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enfrenta um desafio ainda maior do que conseguir o apoio dos partidos do centrão a sua candidatura à Presidência da República: a falta de popularidade. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (6), mostra que ele não tem apoio popular para suceder o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na disputa pelo Planalto.
De acordo com o levantamento, apenas 8% dos eleitores brasileiros acreditam que ele deveria a pessoa indicada para esta missão. Ele ficou atrás de outras quatro pessoas que, para os entrevistados, deveriam receber o apoio de Bolsonaro.
Bolsonaro e seus filhos
A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores. Ela aparece com 22% e ele com 20%, com a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.
Atrás deles ainda aparecem o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 12%, e o irmão de Flávio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 9%.
A pesquisa, que ouviu 2.002 pessoas, foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro. Logo, aconteceu antes do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, na última sexta-feira (5).