Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flávio Bolsonaro reage à crítica de Michelle sobre apoio a Ciro Gomes: 'Autoritária e constrangedora'

Senador Flávio Bolsonaro também conversou com deputado André Fernandes após Michelle Bolsonaro criticar aproximação do PL com Ciro Gomes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:56

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu, nesta segunda-feira (1º/12), à crítica da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à aproximação do bolsonarismo com Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. À coluna, o parlamentar afirmou que a fala de sua madrasta foi 'autoritária e constrangedora'.

Em evento na capital cearense no domingo (30/11), Michelle repreendeu o deputado federal André Fernandes (PL-CE) pelo possível apoio do PL à candidatura de Ciro ao governo do Ceará em 2026. Ela afirmou que a aliança contraria a linha defendida pelo partido em nível nacional.

'A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora', disse o filho mais velho de Jair Bolsonaro à coluna.

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Coração fora do compasso: saiba quando as arritmias merecem atenção

Coração fora do compasso: saiba quando as arritmias merecem atenção
Imagem - Entenda quais são os regimes de comunhão de bens e como isso pode impactar seu casamento

Entenda quais são os regimes de comunhão de bens e como isso pode impactar seu casamento
Imagem - Não recebeu a primeira parcela do 13° salário? Veja o que fazer

Não recebeu a primeira parcela do 13° salário? Veja o que fazer

MAIS LIDAS

Imagem - Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza
01

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Imagem - Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção
02

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
03

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Diretora morta no Cefet evitava assassino por medo, diz amigo: 'Pediu para não ficar na mesma sala'
04

Diretora morta no Cefet evitava assassino por medo, diz amigo: 'Pediu para não ficar na mesma sala'