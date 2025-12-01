BRASÍLIA

Flávio Bolsonaro reage à crítica de Michelle sobre apoio a Ciro Gomes: 'Autoritária e constrangedora'

Senador Flávio Bolsonaro também conversou com deputado André Fernandes após Michelle Bolsonaro criticar aproximação do PL com Ciro Gomes

Metrópoles

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:56

Flávio Bolsonaro Crédito: Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu, nesta segunda-feira (1º/12), à crítica da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à aproximação do bolsonarismo com Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. À coluna, o parlamentar afirmou que a fala de sua madrasta foi 'autoritária e constrangedora'.

Em evento na capital cearense no domingo (30/11), Michelle repreendeu o deputado federal André Fernandes (PL-CE) pelo possível apoio do PL à candidatura de Ciro ao governo do Ceará em 2026. Ela afirmou que a aliança contraria a linha defendida pelo partido em nível nacional.

'A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora', disse o filho mais velho de Jair Bolsonaro à coluna.