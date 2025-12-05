RACHA NA FAMÍLIA

Flávio Bolsonaro afirma que foi escolhido pelo pai para disputar a presidência

Filho mais velho do ex-presidente revelou a indicação em uma postagem no X, nesta sexta-feira (5)

Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:17

Flávio e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

A disputa pelo espólio político de Jair Bolsonaro (PL) ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (5). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, confirmou em uma postagem no X (antigo Twitter) que o pai escolheu indicá-lo para concorrer à presidência.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", iniciou.

Ele também falou sobre um "tempo de instabilidade". "Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo.

Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo", continuou o senador.

Ele ainda revelou que está disposto a "cumprir a missão". "Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada", completou.

Também no X, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, endossou a decisão. "Como presidente do PL, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial", escreveu.

Ele ainda completou dizendo que "se Bolsonaro falou, está falado".

Rixa familiar

O anúncio vem logo após um racha na família Bolsonaro por causa de uma crítica de Michelle Bolsonaro ao apoio do PL à uma candidatura de Ciro Gomes no Ceará.