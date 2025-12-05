Flávio Bolsonaro afirma que foi escolhido pelo pai para disputar a presidência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:17
A disputa pelo espólio político de Jair Bolsonaro (PL) ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (5). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, confirmou em uma postagem no X (antigo Twitter) que o pai escolheu indicá-lo para concorrer à presidência.
"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", iniciou.
Bolsonaro e seus filhos
Ele também falou sobre um "tempo de instabilidade". "Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo.
Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo", continuou o senador.
Ele ainda revelou que está disposto a "cumprir a missão". "Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada", completou.
Também no X, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, endossou a decisão. "Como presidente do PL, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial", escreveu.
Ele ainda completou dizendo que "se Bolsonaro falou, está falado".
O anúncio vem logo após um racha na família Bolsonaro por causa de uma crítica de Michelle Bolsonaro ao apoio do PL à uma candidatura de Ciro Gomes no Ceará.
A ex-primeira-dama foi chamada de "autoritária" por Flávio e contestada também por Carlos e Eduardo Bolsonaro. Michelle ainda divulgou uma nota pedindo compreensão dos enteados e reforçando sua posição contrária à aproximação do partido a Ciro Gomes.