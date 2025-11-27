Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PL suspende salário superior a R$ 30 mil de Bolsonaro após suspensão de direitos políticos

Partdi político do ex-presidente anunciou a punição nesta quinta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:13

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro cumpre pena na PF em Brasília Crédito: Divulgação

O PL (Partido Liberal) informou que suspendeu a remuneração e as atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A suspensão ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar o encerramento (trânsito em julgado) do processo que o condenou. Ele já começou a cumprir pena em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. 

Por meio de um informativo, a sigla afirma que a decisão respeita a lei e cita a condenação do ex-presidente, que ocupava o posto de “presidente de honra” do PL. De acordo com informações do portal Metrópoles, Bolsonaro recebia do PL um salário de R$ 33.873,67 pela função.

Veja como é a sala onde Bolsonaro está preso

TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais

"Infelizmente, por decorrência da lei (Lei 9096/95 – REspEl n° 060026764; AGR-RO 060023248) e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório na AP 2668", afirma o PL. 

Bolsonaro se filiou ao PL em 2021, após ficar sem partido ao deixar o extinto PSL. O ex-presidente cumpre pena desde terça-feira (25). Ele já estava preso preventivamente na sede da PF desde sábado (22), após violar a tornozeleira que utilizava em prisão domiciliar. 

Leia mais

Imagem - Jair Renan visita Bolsonaro na prisão na Superintendência da PF

Jair Renan visita Bolsonaro na prisão na Superintendência da PF

Imagem - Saiba quantos anos Bolsonaro pode ficar preso em regime fechado após trânsito em julgado

Saiba quantos anos Bolsonaro pode ficar preso em regime fechado após trânsito em julgado

Imagem - Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos na superintendência da Polícia Federal

Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos na superintendência da Polícia Federal

Condenação 

Com o fim do julgamento da tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o processo contra o ex-presidente Bolsonaro transitou em julgado e não cabem mais recursos por parte da defesa. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente cumprirá a pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado.

Bolsonaro foi condenado em setembro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula e subverter o Estado democrático de Direito. Preso em uma "sala do Estado de Maior", o ex-presidente Jair Bolsonaro terá direito a televisão, frigobar e ar-condicionado. 

Mais recentes

Imagem - Anvisa manda recolher sabão líquido da Ypê por contaminação com bactéria; veja quais produtos

Anvisa manda recolher sabão líquido da Ypê por contaminação com bactéria; veja quais produtos
Imagem - Resultado da Quina 6888, desta quinta-feira (27)

Resultado da Quina 6888, desta quinta-feira (27)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)

Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas
01

Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas

Imagem - Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer
02

Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)
03

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros