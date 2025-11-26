JUSTIÇA

Saiba quantos anos Bolsonaro pode ficar preso em regime fechado após trânsito em julgado

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:10

Jair Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi sentenciado a 27 anos e três meses de reclusão, em regime fechado, no processo que apurou um suposto plano para golpe de Estado. A condenação tornou-se definitiva nesta terça-feira (25), com o trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos.

Apesar da pena elevada, a legislação permite que condenados primários, como Bolsonaro, progridam de regime prisional. A Lei de Execução Penal determina que, se o crime for sem violência ou grave ameaça, a progressão pode ocorrer após o cumprimento de 16% da pena; para crimes com violência ou grave ameaça, a fração sobe para 25%.

Veja como é a sala onde Bolsonaro está preso 1 de 5

No julgamento, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que Bolsonaro cometeu os crimes de liderar uma organização criminosa, tentar abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, promover um golpe de Estado, causar dano ao patrimônio da União e degradar patrimônio tombado.

O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde agosto, mas passou a cumprir prisão preventiva no último sábado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de investigação sobre suposta tentativa de obstrução à Justiça — processo em que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também é réu.

Visita de Carlos

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) visitou o pai, Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (25), onde o ex-presidente cumpre prisão preventiva. Abalado, Carlos disse que o pai está “devastado psicologicamente” e afirmou que ele tem se alimentado pouco.

“Eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal. Isso, é lógico, é trazido para a sua consciência e para a sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo o jeito que tem que ser mantido”, disse Carlos.