REGIME FECHADO

Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos na superintendência da Polícia Federal

Processo contra o ex-presidente transitou em julgado e não cabem mais recursos por parte da defesa

Yan Inácio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:57

Bolsonaro ficará preso em sala de 12m² na PF em Brasília Crédito: Reprodução/Redes sociais

Com o fim do julgamento da tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o processo contra o ex-presidente Bolsonaro transitou em julgado e não cabem mais recursos por parte da defesa. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente cumprirá a pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso preventivamente desde sábado (22).

“DETERMINO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 3 meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção (...)”, diz trecho de decisão de Moraes.

Bolsonaro foi condenado em setembro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula e subverter o Estado democrático de Direito.

Preso em uma sala na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro terá direito a televisão, frigobar e ar-condicionado. A “sala do Estado de Maior”, como é chamado o local onde presidentes e altas figuras do estado com prerrogativa de função ficam custodiados, tem cerca de 12 metros quadrados, cama de solteiro e banheiro privativo.

O espaço foi reformado recentemente, especialmente por conta da possibilidade de prisão do ex-presidente. A sala é similar ao espaço onde ficou detido o presidente Lula, na superintendência da PF em Curitiba, em 2016.

Bolsonaro estava preso preventivamente