Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos na superintendência da Polícia Federal

Processo contra o ex-presidente transitou em julgado e não cabem mais recursos por parte da defesa

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:57

Bolsonaro ficará preso em sala de 12m² na PF em Brasília
Bolsonaro ficará preso em sala de 12m² na PF em Brasília Crédito: Reprodução/Redes sociais

Com o fim do julgamento da tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o processo contra o ex-presidente Bolsonaro transitou em julgado e não cabem mais recursos por parte da defesa. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente cumprirá a pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso preventivamente desde sábado (22).

Os condenados do núcleo crucial da tentativa de golpe

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Condenado a 27 anos e 3 meses. por Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela
Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil. Condenado a 26 anos. por Isac Nóbrega/PR
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Condenado a 24 anos de prisão. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Almirante Garnier, ex-comandante da Marinha. Condenado a 24 anos de prisão. por Ton Molina/STF
Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Condenado a 21 anos. por Gustavo Moreno/STF
Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal. Condenado a 16 anos. por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência e delator da trama golpista. Pena única de até 2 anos de prisão em regime aberto. por Adriano Machado/Divulgação
1 de 7
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Condenado a 27 anos e 3 meses. por Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

“DETERMINO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 3 meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção (...)”, diz trecho de decisão de Moraes.

Bolsonaro foi condenado em setembro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula e subverter o Estado democrático de Direito.

Veja como é a sala onde Bolsonaro está preso

Preso em uma sala na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro terá direito a televisão, frigobar e ar-condicionado. A “sala do Estado de Maior”, como é chamado o local onde presidentes e altas figuras do estado com prerrogativa de função ficam custodiados, tem cerca de 12 metros quadrados, cama de solteiro e banheiro privativo.

Veja como é a sala onde Bolsonaro está preso

TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso por Reprodução/Redes sociais

O espaço foi reformado recentemente, especialmente por conta da possibilidade de prisão do ex-presidente. A sala é similar ao espaço onde ficou detido o presidente Lula, na superintendência da PF em Curitiba, em 2016.

Bolsonaro estava preso preventivamente

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão foi determinada por conta do risco de fuga do ex-presidente, que tentou violar a tornozeleira eletrônica na madrugada de hoje, de acordo com a decisão de Moraes. A decisão também cita a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro no condomínio onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar.

