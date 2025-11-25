Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos na superintendência da Polícia Federal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:57
Com o fim do julgamento da tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o processo contra o ex-presidente Bolsonaro transitou em julgado e não cabem mais recursos por parte da defesa. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente cumprirá a pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso preventivamente desde sábado (22).
“DETERMINO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 3 meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção (...)”, diz trecho de decisão de Moraes.
Bolsonaro foi condenado em setembro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula e subverter o Estado democrático de Direito.
Preso em uma sala na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro terá direito a televisão, frigobar e ar-condicionado. A “sala do Estado de Maior”, como é chamado o local onde presidentes e altas figuras do estado com prerrogativa de função ficam custodiados, tem cerca de 12 metros quadrados, cama de solteiro e banheiro privativo.
O espaço foi reformado recentemente, especialmente por conta da possibilidade de prisão do ex-presidente. A sala é similar ao espaço onde ficou detido o presidente Lula, na superintendência da PF em Curitiba, em 2016.
Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão foi determinada por conta do risco de fuga do ex-presidente, que tentou violar a tornozeleira eletrônica na madrugada de hoje, de acordo com a decisão de Moraes. A decisão também cita a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro no condomínio onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar.