PF prende Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros de Bolsonaro

Yan Inácio
Maysa Polcri
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:15
A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira (25) os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros do governo Jair Bolsonaro. Ambos foram levados para o Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.
Augusto Heleno é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e Nogueira é ex-ministro da Defesa. A decisão ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar o trânsito em julgado no caso de tentativa de golpe de Estado.
Os condenados do núcleo crucial da tentativa de golpe
Os dois militares foram condenados pelo STF no caso da tentativa de golpe de estado, que também condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Heleno foi condenado a 21 anos. Nogueira, a 19 anos.
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou nesta terça-feira (25) que o processo de Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado transitou em julgado. Isso significa que não cabem mais recursos para os casos e que o ex-presidente já pode começar a cumprir a pena. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.
O próximo passo, agora, é que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, decrete o início das penas e os locais onde elas serão cumpridas. Além de Bolsonaro, foi considerado trânsito em julgado para Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Ambos foram julgados na mesma ação penal do ex-presidente.
Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado por participação no plano de golpe de Estado no Brasil. Já Anderson Torres foi condenado a 24 anos de prisão, também em regime fechado, por oferecer suporte jurídico para decretos de medida de exceção, manipular forças de segurança e participar da disseminação de desinformação contra o sistema eleitoral.
Bolsonaro está em prisão preventiva desde sábado (22), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após ser constatada a violação da tornozeleira eletrônica que ele usava em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes ponderou que havia risco de fuga, reforçado pela convocação de uma vigília religiosa pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.
Na segunda-feira (24), a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que decretou a prisão preventiva do ex-presidente. Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia votaram para acompanhar o entendimento de Moraes.