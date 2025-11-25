Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PF prende Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros de Bolsonaro

Prisões ocorrem após Supremo Tribunal Federal (STF) declarar o trânsito em julgado no caso da tentativa de golpe

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Yan Inácio

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:15

Generais Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira
Generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira Crédito: Reprodução

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira (25) os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros do governo Jair Bolsonaro. Ambos foram levados para o Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Augusto Heleno é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e Nogueira é ex-ministro da Defesa. A decisão ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar o trânsito em julgado no caso de tentativa de golpe de Estado.

Os condenados do núcleo crucial da tentativa de golpe

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Condenado a 27 anos e 3 meses. por Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela
Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil. Condenado a 26 anos. por Isac Nóbrega/PR
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Condenado a 24 anos de prisão. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Almirante Garnier, ex-comandante da Marinha. Condenado a 24 anos de prisão. por Ton Molina/STF
Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Condenado a 21 anos. por Gustavo Moreno/STF
Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal. Condenado a 16 anos. por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência e delator da trama golpista. Pena única de até 2 anos de prisão em regime aberto. por Adriano Machado/Divulgação
1 de 7
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Condenado a 27 anos e 3 meses. por Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Os dois militares foram condenados pelo STF no caso da tentativa de golpe de estado, que também condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Heleno foi condenado a 21 anos. Nogueira, a 19 anos.

STF declara fim do processo da tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou nesta terça-feira (25) que o processo de Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado transitou em julgado. Isso significa que não cabem mais recursos para os casos e que o ex-presidente já pode começar a cumprir a pena. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

O próximo passo, agora, é que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, decrete o início das penas e os locais onde elas serão cumpridas. Além de Bolsonaro, foi considerado trânsito em julgado para Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Ambos foram julgados na mesma ação penal do ex-presidente.

Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado por participação no plano de golpe de Estado no Brasil. Já Anderson Torres foi condenado a 24 anos de prisão, também em regime fechado, por oferecer suporte jurídico para decretos de medida de exceção, manipular forças de segurança e participar da disseminação de desinformação contra o sistema eleitoral.

Bolsonaro está em prisão preventiva desde sábado (22), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após ser constatada a violação da tornozeleira eletrônica que ele usava em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes ponderou que havia risco de fuga, reforçado pela convocação de uma vigília religiosa pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Na segunda-feira (24), a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que decretou a prisão preventiva do ex-presidente. Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia votaram para acompanhar o entendimento de Moraes.

Leia mais

Imagem - PF prende Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros de Bolsonaro

PF prende Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros de Bolsonaro

Imagem - STF declara trânsito em julgado para Bolsonaro e ex-presidente já pode cumprir pena

STF declara trânsito em julgado para Bolsonaro e ex-presidente já pode cumprir pena

Imagem - Michelle está preparando 'quentinhas' para alimentação de Bolsonaro na PF

Michelle está preparando 'quentinhas' para alimentação de Bolsonaro na PF

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos na superintendência da Polícia Federal

Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos na superintendência da Polícia Federal
Imagem - Ex-comandante da Marinha Almir Garnier é preso após condenação por tentativa de golpe

Ex-comandante da Marinha Almir Garnier é preso após condenação por tentativa de golpe
Imagem - Volta ao presencial: essa é a tendência do mundo do trabalho em 2026?

Volta ao presencial: essa é a tendência do mundo do trabalho em 2026?

MAIS LIDAS

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
01

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Imagem - Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)
02

Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
03

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador