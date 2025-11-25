PRESO

Michelle está preparando 'quentinhas' para alimentação de Bolsonaro na PF

Cardápio segue orientação médica e repete a dieta mantida por Bolsonaro desde suas complicações por conta da facada

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 08:07

Michelle Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

As quentinhas preparadas por Michelle Bolsonaro têm marcado a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Desde domingo, ela cozinha as refeições enviadas ao marido, que chegam à PF ainda quentes, acondicionadas em potes plásticos transparentes e entregues diariamente pelo irmão da ex-primeira-dama, Eduardo Torres. As informações são de O Globo.

O cardápio segue orientação médica e repete a dieta mantida por Bolsonaro após as complicações gastrointestinais da facada de 2018: arroz branco soltinho, frango grelhado em tiras, omelete cortada em quadrados e espigas de milho cozido, tudo preparado com pouca gordura. A família pretende manter esse esquema nos próximos dias.

Dentro da carceragem, a rotina é restrita. Bolsonaro está em uma sala especial com cama simples, banheiro privativo, frigobar, ar-condicionado e monitoramento constante. Ele passa a maior parte do tempo diante da TV, acompanhando a cobertura de sua própria prisão, análises e debates.

As visitas são poucas e protocolares, limitadas a médicos, advogados e parentes autorizados. Com o fluxo de informação reduzido, a bancada do PL definiu que Flávio Bolsonaro será o porta-voz político do pai enquanto durar a custódia. O senador tem visita autorizada para a manhã desta terça-feira, por até 30 minutos, conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes.