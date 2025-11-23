PRISÃO PREVENTIVA

Preso, Bolsonaro recebe visita de Michelle

STF concedeu a permissão de visita para advogados e pessoas previamente autorizadas





Elaine Sanoli

Estadão

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 17:04

Jair e Michelle Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita da esposa, Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama chegou na tarde deste domingo (23) ao local onde o marido está detido. O ex-chefe do Executivo teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia, ocasião em que alegou que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica foi causada por um “surto” provocado por medicamentos, negando qualquer intento de fuga.

Michelle chegou à Superintendência por volta das 15h. A visita pode durar até as 17h, conforme determinação da Justiça. De acordo com o portal g1, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) havia permitido visitas apenas de advogados regularmente constituídos e de pessoas previamente autorizadas. Além disso, o ex-presidente poderá receber atendimento médico em tempo integral.

Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro 1 de 10

Michelle Bolsonaro não estava em casa quando Bolsonaro foi detido pela polícia nas primeiras horas da manhã deste sábado (22). Apenas a filha, o irmão mais velho e um assessor acompanhavam o ex-presidente no momento da prisão. A ordem de prisão foi dada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, após Bolsonaro tentar violar a tornozeleira eletrônica com um objeto de metal.

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente 1 de 9

“Depoente [Bolsonaro] afirmou que estava com ‘alucinação’ de que havia alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa”, diz a ata da audiência, protocolada pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo informações do g1. Bolsonaro também teria dito que “não se lembra de ter tido um surto dessa natureza em outra ocasião” e afirmou que o episódio pode ter sido provocado por um medicamento novo. Ele relatou que “começou a tomar um dos remédios cerca de quatro dias antes dos fatos que levaram à sua prisão”, ainda segundo a ata. A prisão foi mantida pela Justiça.