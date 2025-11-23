Acesse sua conta
Bolsonaro é autorizado a receber visita de Michelle na prisão neste domingo

Pedido para receber filhos não foi concluído, segundo Alexandre de Moraes, porque defesa não especificou quais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:48

Michelle e Jair Bolsonaro
Michelle e Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber a visita da esposa, Michelle Bolsonaro, neste domingo (23), na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso preventivamente desde o último sábado (22).

A defesa do ex-presidente também havia entrado com uma solicitação para que Bolsonaro recebesse, além de Michelle, os filhos. Mas segundo Moraes, como não foram especificados quais dos filhos fariam a visita, o pedido não foi concluído. O ministro exigiu que os advogados completassem o pedido com os nomes dos filhos que querem fazer a visita. O ex-presidente tem cinco filhos: Flávio, Eduardo, Carlos, Jair Renan e Laura.

"A defesa não indicou quais os filhos do réu que pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento. Dessa maneira, deve completar o pedido", diz o trecho.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lula diz que não irá comentar sobre prisão de Bolsonaro, mas afirma: 'Todo mundo sabe o que ele fez'

Flávio Bolsonaro nega que houve risco de fuga de Bolsonaro e explica por quê

Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo; entenda

Aliados dizem que Bolsonaro estava em 'surto emocional' ao danificar tornozeleira eletrônica

Donald Trump reage à prisão de Jair Bolsonaro: 'É uma pena'

A visita de Michelle está autorizada para ocorrer entre 15h e 17h. Antes, ao meio-dia, deve ocorrer a audiência de custódia. O procedimento é obrigatório em prisões ordenadas pelo STF e serve para que um juiz verifique se a prisão foi realizada dentro da legalidade e se houve respeito aos direitos fundamentais do detido. A audiência ocorrerá por videoconferência, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Bolsonaro foi preso preventivamente no último sábado (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das motivações apontadas foi a convocação feita por Flávio Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, para que apoiadores fizessem uma vigília nas proximidades da residência. A Polícia Federal pediu a prisão preventiva afirmando que uma aglomeração de apoiadores no local poderia criar um ambiente propício para uma fuga.

Além disso, foi detectada uma violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. Ele admitiu que tentou violar o equipamento com um ferro de solda.

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente

